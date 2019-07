Parapentista salva a extranjero antes de precipitarse a tierra; el joven boliviano muere tras heroica acción

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Un video revela cómo el instructor de parapente Bryan Vera Argandoña logró salvar la vida de un turista extranjero, a quien logró dar las instrucciones para que aterrice sano y salvo, antes de caer al vacío en pleno vuelo por una falla en su arnés.

El accidente pasó el miércoles a las 11:00. Aún se desconoce lo que pasó con el arnés que sostenía el asiento de Vera, considerado uno de los mejores pilotos biplaza de La Paz y cuyo cuerpo fue rescatado ayer de una quebrada en el sector El Palomar, en la zona de Río Abajo. Allí la empresa en la que trabajaba practicaba con turistas el deporte extremo.

El amigo de años y compañero Luis Alberto Vacaflores relató a Página Siete que el accidente fue captado por la cámara instalada en el equipo del turista que resultó ileso.

“Resbaló de la silla de pilotaje. Sin embargo, en una acción heroica y de máxima responsabilidad se mantuvo sostenido el tiempo suficiente para dar al pasajero las instrucciones básicas para pilotar y mantener el rumbo más seguro de vuelo, sin considerar su propia supervivencia”, contó Vacaflores.

“Al parecer una vez que sintió que ya el pasajero tenía las instrucciones entendidas, por el esfuerzo y cansancio se soltó y cayó. El pasajero pudo aterrizar sano y salvo, y en ese momento no pudo ver el heroísmo de la acción de Bryan. Es un ejemplo de valores, responsabilidad y valentía para todos nosotros”, afirmó su compañero, que anoche estuvo en el velorio de su amigo.

Vacaflores afirmó que el cuerpo del instructor fue hallado por expertos extranjeros y personal de Bomberos y de SAR Bolivia realizó el rescate de sus restos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona Sur de La Paz, Juan Carlos Bazoalto, informó que las causas del accidente se investigan.

En redes sociales sus amigos y familiares expresaron su dolor por su partida y lo recordaron en sus diversas facetas.

Bryan Vera tenía 33 años y dejó en la orfandad a una niña de cinco años y a su esposa Mayra Martínez. “Ángel que das luz a mi vida, eres el aire que quiero respirar, ángel que alivias mis heridas, no te alejes que moriré si no estás (…) ese amor que sólo yo tuve el privilegio de conocer y, como te lo prometí, no nos volveremos a separar”, escribió Martínez en Facebook.

Piloto y estudiante

Asociación. Bryan Vera Argandoña era piloto de parapente hace cinco años y formaba parte de la Asociación Departamental de Parapente de La Paz (APP).

Estudios. Vera fue estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y fue campeón con la selección de fútbol en el campeonato de esa casa de estudios superiores.

