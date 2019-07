“Pese a tantas dificultades, La Paz tiene mucho que celebrar”

Liliana Carrillo V. / La Paz

El colapso del relleno de Alpacoma, primero, y el deslizamiento de Kantutani -San Jorge, después, han golpeado este año a La Paz. Para la gestión municipal se suman ocho procesos contra el alcalde Luis Revilla. No obstante, el burgomaestre resalta el espíritu chukuta frente a la adversidad y asegura que los paceños tienen mucho que festejar.

Este 2019 es año electoral y también el último de la gestión de Revilla quien, a la cabeza de Sol.bo, forma parte de Comunidad Ciudadana del presidenciable Carlos Mesa. Hay por ello -dice el burgomaestre- un ataque oficialista a la Alcaldía.

“Algún momento se dará cuenta el MAS que las campañas de odio no suman y que al país hay que proponerle cosas; hay que plantearle ideas; hay que darle soluciones y no generar odio entre quienes pensamos diferente. Algún rato, pues, se dará cuenta de que eso no es lo que está esperando la gente ni en La Paz ni en el conjunto del país”, sostiene.

Con el colapso del relleno sanitario de Alpacoma y el deslizamiento en la Kantutani, este año ha sido duro para la ciudad, ¿qué tenemos los paceños que celebrar?

Tenemos que celebrar que a pesar de las dificultades que enfrenta la ciudad, que es desde siempre geológica y topológicamente muy compleja, estamos empeñados los paceños -autoridades, dirigencia vecinal y distintas organizaciones- en mejorar la vida de los ciudadanos. Dificultades nunca faltan y menos en una ciudad como la nuestra, con sus riesgos geográficos y características políticas tan complejas. Esta es la sede de Gobierno, del debate, del conflicto y de la lucha política. Pero la ciudad está avanzando en salud, en servicios, en transporte y en infraestructura.

¿Qué avances concretos?

Hemos mejorado muchísimo el sistema municipal de salud; me atrevo a decir que tenemos los hospitales municipales con más servicios y mejor equipamiento del país. Estamos ampliando nuestra flota de buses con los nuevos PumaKatari, que van a entrar en funcionamiento este segundo semestre con nuevas rutas y también van a arrancar los ChikiTiti; eso va a significar una ampliación del servicio de calidad que brinda La Paz Bus a miles de paceños.

Estamos celebrando no la entrega, pero sí la construcción de los viaductos, que no solamente le van a cambiar la cara al centro, sino van a resolver grandemente los problemas de congestionamiento vehicular. Para ello también estamos construyendo parqueos en Miraflores, en la Camacho y en San Miguel. Están en curso el viaducto de la plaza San Martín, el de la Belisario Salinas, por debajo de la 6 de Agosto y 20 de Octubre, que ya está contratado y el viaducto del asilo San Ramón, en Achumani, que se van a concluir los siguientes meses y que también forman parte de la transformación de la ciudad.

Estamos celebrando, además, la conclusión de una decena de obras precisamente de prevención de riesgos; son obras millonarias, la mayoría bajo la tierra, que no se ven, pero que le dan seguridad física a miles de vecinos de La Paz. Y no estamos hablando de zonas de expansión, no, estamos hablando de Villa Armonía o de Cota Cota y otras que están consolidadas hace decenas de años y, sin embargo, precisan prevención. Estamos celebrando el inicio de la segunda fase de Barrios de Verdad, hemos construido ya 100 y este julio estamos entregando los barrios 102, 103 y 104, que significan una transformación para los sectores más alejados y con grandes carencias y dificultades, estos sí en zonas en expansión.

Entonces sí hay mucho que celebrar, a pesar de las dificultades que se han presentado a inicios de año, a pesar del conflicto político que venimos enfrentando por el simple hecho de pensar diferente al gobierno. A pesar de ello, yo tengo optimismo y tengo certezas de las cosas buenas de la ciudad y las que se están mejorando referidas a la estructura de los servicios.

¿Qué lecciones dejó la “crisis de la basura”?, ¿cuál es la autocrítica desde la Alcaldía?

Nuestra primera impresión fue que donde tenemos deficiencias es en la empresa encargada de la administración del relleno sanitario -una empresa no contratada por mí, sino hace 15 años-; pero el momento en que encontramos un contrato firmado por el alcalde de Achocalla el año pasado, antes de que se decida el traslado del relleno sanitario, nos han entrado sospechas. Ese es un contrato que dispone de la basura de La Paz para el funcionamiento de una planta de tratamiento en Achocalla.

Claro que esto nos desata sospechas de un posible boicot ante lo que ha ocurrido en el relleno sanitario. Todo esto tiene que ser parte de las investigaciones que están en curso. Ojalá que las instancias judiciales establezcan por qué una autoridad edil dispone de los residuos de otra ciudad para instalar una planta para 1.400 toneladas de basura diarias, cuando Achocalla produce sólo 10. Hay algo ahí sumamente raro.

Ojalá -repito- se investigue y se establezcan las responsabilidades finales, sabiendo que no hay desastre ambiental. Así lo ha verificado la UMSA certificando que no se ha producido contaminación en los ríos y que el deslizamiento del relleno ha quedado dentro del relleno, también gracias a las acciones de contingencia inmediata que se han adoptado.

Con el cierre de Alpacoma, ¿qué pasará con la basura de La Paz?

Ya hemos tomado la decisión de que el relleno transitorio funcione en Sak’a Churu, que está frente a Alpacoma, con el acuerdo y respaldo de la comunidad de todo el sector. Ahí vamos a tener en funcionamiento un relleno transitorio durante dos años paralelamente a Alpacoma, que tiene que iniciar -como manda la normativa- un proceso de cierre por lo menos de unos 10 años para volver a poner en uso esos predios, pero en servicio de la comunidad, como un parque o lo que fuera. Paralelamente, en este mismo sector de Alpacoma es perfectamente posible instalar una planta de tratamiento de residuos, así como en Mecapaca, en los predios que ofreció el Gobierno, y sobre los cuales también estamos trabajando. A la larga el área metropolitana de La Paz debería contar con dos rellenos para contingencias; pero podríamos también incluso tener plantas de tratamiento diferenciadas.

¿Y por qué no se pensó en una planta antes del colapso?

Por la sencilla razón de que cuando instalas una planta, esa planta tiene que producir algo -ladrillos, energía eléctrica- y ese producto tienes que venderlo a alguien. ¿Si no para qué instalas una planta? Bueno, la norma que permite finalmente que las plantas de tratamiento de basura operen y tengan la posibilidad de vender sus productos data de octubre del año pasado. No había normativa nacional para esto y no era una decisión municipal, porque comprenderás que el sistema de energía eléctrica no es una atribución municipal. Desde el año pasado estuvimos analizando con el Ministerio de Planificación la instalación de una planta de tratamiento mucho antes de que ocurra lo del relleno, hoy día se les está dando continuidad a esas charlas.

¿También es necesaria la participación ciudadana?

Todo esto debe estar acompañado por el proceso de separación en origen y de la participación ciudadana; porque ninguna planta va a funcionar si es que no hay ese proceso adicional de separación de residuos. Estamos ampliando a partir de este julio la instalación de contenedores diferenciados a toda la ciudad, así daremos un salto cualitativo en la cultura de la separación en el origen del reciclaje. Con esta decisión ya estamos asumiendo que se construya esa planta de tratamiento de residuos para el área metropolitana de La Paz en el futuro inmediato.

Sobre el otro golpe que sufrió La Paz, ¿cuál es la situación de los damnificados del deslizamiento?

Hay que señalar el antecedente de por qué ha ocurrido el deslizamiento y es porque viviendas sin ninguna autorización municipal se han construido sobre un exbotadero. Todas las deslizadas eran ilegales y muchas no eran viviendas como tales, eran medias aguas, pero que finalmente tenían algún tipo de servicios, sistemas de alcantarillado ilegales.

Ello, sumado a los ojos de agua que abundan en la zona ha llevado a una situación lamentable como la del 1 de mayo. Hoy está controlada en el sentido que estamos contabilizando algo menos de 100 familias, de las 300 que había en el campamento. El grueso ya ha regresado a sus viviendas una vez que se ha eliminado el riesgo. Entonces, los siguientes meses un grupo reducido de familias, que son las que verdaderamente lo han perdido todo y no tienen dónde ir, van a permanecer en los campamento hasta que el gobierno construya los departamentos que ha comprometido.

Ya hemos terminado de diseñar todos los proyectos que implican la rehabilitación de la avenida Libertad, que tendrá que estar sobre un viaducto y una serie de tareas de estabilización en el área que demandarán 30 millones de dólares, para lo que ya estamos con gestiones avanzadas de financiamiento.

También ha golpeado la gestión el caso Tersa, con denuncias de un convenio irregular para la construcción del World Trade Center. La denunciante fue la concejala Chacón ¿hay fracturas internas en Sol.bo?

Ella tiene una posición y un criterio personal que ha sido expresado de manera pública, pero que no expresa en ningún caso un sector o una corriente partidaria, ni nada por el estilo. Yo no he escuchado a ningún otro dirigente de nuestro partido o de ningún otro manifestar criterios similares en un tema que claramente ha sido activado por razones políticas y que ciertamente no tienen asidero.

Y lo digo con mucha claridad por dos razones definitivas: la Curva de Holguín es un área donde existe propiedad privada desde 1906, propiedad privada registrada en Derechos Reales y, la única propiedad que tiene el gobierno municipal en el sector es un predio de 25.000 metros cuadrados cedido el año 1993. Ese año, unos privados iban a hacer una urbanización, que nunca la hacen, pero ya habían cedido como establece la norma los 25.000 metros para plazas. La Alcaldía el año 1993 inscribe esa propiedad, eso es lo único que tiene ahí y no se han tocado, según certifica Derechos Reales.

Dos, el convenio suscrito con el señor Saavedra para la implementación del World Trade Center no autoriza una sola construcción. El problema es que nadie se pone a leer lo que dice el convenio, que dice que Saavedra se compromete a construir sus edificios en su propiedad y además a construir cuatro obras viales para no perjudicar el ingreso a la zona Sur. Todo eso tiene que verlo él, a su costo. Si es que hace su proyecto nos tiene que ceder 4.000 metros cuadrados para que hagamos una estación del PumaKatari que se integre a las estaciones del teleférico. ¿A qué se compromete el gobierno municipal? A revisar su propuesta y a enviarla al Concejo para que analice uno por uno los edificios. Casualidad que hayan declarado la detención domiciliaria de un concejal cuya esposa trabaja en Toyosa cuatro años antes de que él fuera elegido concejal.

¿Otro boicot?

Todo sirve para enredar las cosas y habilitar a una concejala suplente que rápidamente vota a favor del MAS para intentar quitarnos la mayoría en el Concejo, cosa que no se consumó gracias a la responsabilidad al final del Concejo. También creo que hubo también una presión ciudadana muy clara de que en esta ciudad no se puede generar inestabilidad. Todo es parte de una estrategia política para debilitar la gestión municipal , para tratar de tomar finalmente la Alcaldía por la ventana.

¿Cuántos procesos tiene ya el Alcalde paceño?

Ocho en este año y que no tienen otra finalidad que tener al Alcalde, y ahora a su familia más, declarando en la Fiscalía cada semana. Le interesa callar a cualquiera que haya decidido pensar distinto al partido de gobierno, como es el caso de Sol.bo.

¿El último proceso es por el programa Yo soy mi primer amor e incluye a su esposa, Maricruz Ribera?

Creo que es una absoluta hipocresía del gobierno. Mientras suben los feminicidios, ya son 72, diputadas oficialistas atacan un programa de voluntariado que simplemente trabaja en la prevención con niñas. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no ha invertido un centavo en Yo soy mi primer amor, a diferencia de otros municipios del país que han llamado a Maricruz para pedirle que sus voluntarios lleven los talleres a las niñas. Y esto lo demostraremos claramente en la investigación de la Fiscalía, que no tenemos ningún inconveniente de ir, ni yo ni mi esposa, que ya ha sido citada teniendo una wawa de dos meses. Ella está dispuesta a ir, va a ir porque no tiene nada que esconder respecto al gran trabajo que ha estado realizando.

Mi percepción es que todo esto está basado en una cultura del odio que quiere impulsar el MAS contra quienes no pensamos como ellos, con quienes han podido lograr avances en materia de prevención a diferencia de programas con todos los recursos del Estado. También el ataque viene de una absurda creencia de que Maricruz va a ser candidata a alguna cosa y no. Ella dice que con un político en la familia basta y sobra.

Finalmente, Alcalde, además de las obras, ¿cuál es el regalo que quisiera darle a La Paz?

Tranquilidad, ante los días tan convulsos que nos toca vivir. Que La Paz haga honor a su nombre y que tenga paz.



“Estoy decidido a construir un proyecto político a largo plazo”

“Luisa Elizabeth ha sido un regalo, una alegría indescriptible”. Así define el alcalde Luis Revilla la llegada de su hijita, que acaba de cumplir dos meses. “Uno cuando es padre ya no tan joven asume la paternidad de manera más serena”, confiesa el burgomaestre.

Este es el último año de su gestión municipal. ¿Se repostulará? “Podría después de que el Presidente ha logrado la modificación del Tribunal; pero no, no es eso lo que está previsto”, responde Revilla. En todo caso -recalca- “sí estoy, por supuesto, decidido a continuar en la función política”.

Se tomará un descanso saludable , comenta y menciona a su esposa Maricruz y a su hijita, pero volverá al ruedo político. “Estoy decidido a construir un proyecto político a largo plazo: ojalá ese proyecto político lo podamos consolidar con Comunidad Ciudadana … ojalá”.

Por lo pronto, el norte es terminar su gestión en la Alcaldía. “Vamos a seguir esforzándonos para transformar los problemas de nuestro país desde donde toque hacerlo; ahorita lo que toca es concluir la gestión municipal de la mejor manera, como creemos que lo vamos a hacer con este conjunto de desafíos, a pesar de estas dificultades y a pesar de esta guerra desmedida electoral a la que está impulsando el Movimiento Al Socialismo”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo