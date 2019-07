¿Qué (o quién) mató a Michael Jackson? La conspiración para acabar con el rey del pop

Michael Jackson en una imagen de archivo. (Getty)

La noche del 24 de junio de 2009, Michael Jackson recibió una llamada. Después de colgar, el artista parecía sobresaltado. Nada más bajar a la primera planta de su casa emitió un grito lastimero y preocupante: «¡Me van a matar!». Así lo recordaba, al menos, el testigo de aquel sollozo: su hijo Prince. Él fue la persona que declaró haber vivido ese momento justo horas antes de que el rey del pop muriese.

Lo encontraron en su habitación, casi inerte, a causa de una intoxicación aguda de propofil y benzodiazepina. Horas después, moría en el Ronald Reagan Reagan UCLA Medical Center. Días después, su médico, Conrad Murray, era acusado de homicidio involuntario. Pero ¿sabemos toda la verdad acerca de una muerte rodeada de incógnitas? ¿Nos contaron toda la verdad sobre otro artista que se fue demasiado pronto?

Esa es la pregunta que se hizo la escritora Concha Calleja cuando, tras ver una fotografía de Jackson junto a Lady Di (protagonista de su anterior libro), se embarcó en ‘Objetivo: Michael Jackson’, un libro en el que se analizan las causas de aquella muerte, se exploran testimonios forenses, pruebas federales y documentos inéditos. Se trata del primer libro en castellano sobre la muerte del artista que también se publicará en Estados Unidos. El próximo mes de septiembre Calleja estará presentando su obra en suelo norteamericano. Antes, narra a Vanitatis cómo se enfrascó en un libro que plantea no pocas incógnitas: ¿Y si el médico condenado no fue el verdadero culpable de la muerte del artista? ¿Qué es lo que nos dejó sin ese eterno Peter Pan que se negó a crecer, vendió millones de discos y fue el verso suelto de un mundo que nunca acabó de entenderlo?

Pregunta. La primera pregunta es evidente, ¿cómo llega alguien que ha escrito sobre personajes como Diana de Gales a Michael Jackson?

Respuesta. Nunca fui fan de Michael Jackson. Si dijese que lo idolatraba, mentiría. Lo descubrí precisamente por Diana… Siempre que investigo para un tema surgen una serie de documentos que no buscaba a priori. En este caso fue una fotografía de Lady Di con Michael Jackson la que me llevó a él. Empecé a mirar archivos sobre su muerte y había más preguntas que respuestas…

P. De la lectura de su libro surge la inevitable idea de una conspiración para acabar con su vida…

R. Yo no lo llamaría conspiración, sino ocultación pública. Y eso casi siempre viene acompañado de una verdad oficial que nunca coincide con los documentos reales.

P. También es obvio que se ha documentado mucho a la hora de elaborarlo…

R. Sí, he visto el parte de defunción o la resolución de todos los casos de abuso sexual (diez) a los que se enfrentó en 2005. Por cierto, fue absuelto de todos… Siguiendo pistas me encontré cosas sorprendentes. Por ejemplo, que el fiscal que lo investigó en el caso de los menores, estuvo tras él prácticamente desde que compró Neverland. Muchos documentos son de una gran incongruencia si cotejamos unos con otros. Eso sí, la opinión de los lectores de este libro no tiene por qué coincidir con la mía.

P. En relación con la causa que se abrió por su muerte, ¿cuál fue el testimonio que más le impactó?

R. Me sorprende más el de otra causa que inició su familia contra la promotora musical. En ese juicio, hay una declaración de su hijo Prince que es estremecedora. El chico declaró que la noche antes de morir su padre recibió una llamada telefónica. Nada más colgar el teléfono bajó las escaleras diciendo: «¡Me van a matar!». Son declaraciones muy fuertes. No era la primera vez que él decía que lo iban a matar… Su hermana Latoya y su propia hija también lo han dicho en televisión.

P. Hablando de los últimos años de su vida, ¿cree que hubo una campaña de acoso y derribo contra él?

R. Simplemente me parece raro que se consienta que un fiscal someta a una persona a algo así. Este hombre consiguió que se hiciese un registro de su anatomía. Le pusieron en una habitación y le inspeccionaron el ano o el pene para saber si la descripción física coincidía con la del niño que lo acusó. Es una degradación tremenda para cualquier persona.

«Era una persona incómoda»

P. Y en el caso de que hubiese existido una conspiración para matarle, ¿cuál sería la razón? ¿Michael Jackson era incómodo para el ‘establishment’?

R. Podía ser incómodo, sí. Un discurso político no llega a todo el mundo pero una canción sí. En ‘We are teh world’, por ejemplo, denunciaba el hambre de los niños de Etiopía. Parece una tontería, pero creo que empezó a convertirse en una persona política peligrosa. Además, en su última época tenía muchas deudas y no generaba ningún dinero. Sin embargo, seguía conservando muchas propiedades con las que se habrían saldado esas deudas.

P. Este año, la memoria de Michal Jackson ha recibido un duro golpe a causa del documental ‘Leaving Neverland’, en el que dos chicos manifiestan los abusos sexuales a los que supuestamente les sometió. ¿Qué opina del documental?

R. Creo que más que un documental es un documento, porque, sin entrar a valorar si me creo o no a estos chicos, solo veo a dos personas que denuncian a otra que no se puede defender. Me falta el testimonio de la otra parte, de la familia de él o sus amigos. Me falta también información. No se han acordado de que sufragó un hospital para niños enfermos en Neverland. ¿Dónde están los testimonios de esos niños que sobrevivieron gracias a los tratamientos que él pagó?

P. Vemos que ha incluido un perfil psicológico del artista en su libro. Un niño que empieza a triunfar pronto, explotado (tanto él como el resto de sus hermanos, los componentes de los Jackson Five) y con una vida nada común. ¿Lo ve como una víctima?

R. Creo que sufría una patología, un síndrome de Peter Pan que después deriva en narcisismo y en otro tipo de problemas. Y sí, fue una víctima. Nunca le enseñaron a afrontar esa fama descomunal y siempre vivió en una burbuja.

