Quispe le pide a Ortíz cumpla su palabra y renuncie 90 días antes de elección al Senado

Rafael Quispe diputado nacional y aliado político del binomio Ortíz-Rodríguez por la alianza ‘Bolivia dice No’, le pidió a los senadores y candidatos que cumplan su palabra y renuncien a la Asamblea Legislativa como lo dijeron meses atrás pese haber una sentencia que les permite no renunciar; de no hacerlo dice que sentirá vergüenza y no tendrían cara para hablar ante los medios.









Fuente: Detrás de la Verdad

