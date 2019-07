Representante de Bale: «No hay relación entre él y Zidane, nunca la ha habido…»

FOX Sports Digital

El futuro de Bale está lejos del Real Madrid, eso parecía escrito desde el momento que Zinedine Zidane regresó al banco.

El entrenador dejó en claro que no quiere al galés en el equipo con sus declaraciones e hizo estallar al representante del jugador. Jonathan Barnett volvió a hablar sobre la situación y afirmó al diario francés Le Journal du Dimanche: «Es simple: a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la ha habido».

Fuente: https://www.foxsports.com.ar