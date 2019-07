Revilla denunciará persecución política ante entes internacionales

El alcalde de La Paz dice que la Fiscalía secunda el ataque que le realiza el Gobierno nacional. Anticipa que recurrirá ante Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea

El alcalde acompañó a su esposa a la Felcc para que brinde su declaración I Foto:APG Noticias.

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció este lunes que recurrirá ante instancias internacionales para denunciar la «persecución política» y «campaña de desprestigio» que a su juicio sufre por parte del Gobierno nacional.

La autoridad local manifestó que recurrirá ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) para poner en evidencia los «ataques» que sufre.

La autoridad ratificó que iniciará un proceso penal contra la dirección de comunicación de la Fiscalía, que el fin de semana difundió una nota señalando que: «Esposa de Revilla admite que funcionarios municipales trabajan en Yo Soy Mi Primer Amor».

Declaraciones del alcalde:

«Hay una oficina que creó la Fiscalía, que solamente difunde noticias que tratan del alcalde y de su familia, ahora los señores de la fiscalía están en concurso para desacreditar al alcalde«, explicó el titular, que presentó la acusación por calumnias e injurias.

Según la declaración que dio Ribera a la fiscal Edna Montoya, algunos trabajadores municipales participaron como voluntarios del programa. “Están tergiversando las declaraciones de mi esposa, sean o no sean funcionarios, es un voluntariado (YSMPA) nada es pagado. No puede ser que se atribuya a mi esposa algo que no dijo, es inadmisible lo que hace la Fiscalía”, enfatizó el alcalde.

Fuente: eldeber.com.bo