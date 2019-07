Riesgo total para los clubes cruceños

Los seis cruceños confirmaron que no jugarán la segunda fecha, pero la FBF respondió y ratificó los siete partidos. “Si no se presentan, descienden”, dijo directo Salinas. Hay dos partidos de este sábado

C. Jordán – M. Cambará

“Si no se presentan, descienden”. Así de enfático fue César Salinas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), cuando se refirió a la situación actual que se vive en el fútbol nacional. Guabirá, Destroyers, Sport Boys, Blooming, Oriente Petrolero y Royal Pari ratificaron que no se presentarán en esta segunda fecha, reclamando que no está clara la norma que establece que un jugador puede militar en dos clubes en una misma temporada.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sin embargo, desde La Paz, Salinas confirmó que la programación está ratificada y que se aplicará lo que dice el reglamento en caso de que algún equipo no se presente. “Hay otros ocho clubes que han establecido su logística. Y no se trata de un tema de soberbia, sino de que para nosotros está claro lo de la circular enviada por la FIFA. No descendemos nosotros, eso viene directo de Conmebol”, añadió Salinas en contacto con DIEZ pasadas las 22:30.

#purapasión ����El titular de la #FBF, #Salinas, tildó de regionalista al presidente de Guabirá. “Está en el fútbol hace 18 años y no aprendió nada”, sostuvo.��mirá el video aquí ����https://t.co/aQotUAWrUR — Diez (@DiezDeportes) July 20, 2019

Poco después, la FBF emitió un comunicado a la opinión pública en el que ratificaba la fecha aclarando que “no se puede afectar los intereses de la mayoría de los clubes por la solicitud de una minoría, ya que han realizado una serie de gastos de logística, transporte y alojamiento”, describe parte del texto, que añade que la FBF cedió con que la reunión de consejo superior se realice el lunes y no viernes como estaba previsto. Cierra ratificando la segunda fecha entre hoy y lunes.

Horas antes, los seis clubes cruceños se reunieron en el edificio de la exLiga donde fijaron una posición anunciada por el presidente de Blooming, Juan Jordán, que fungió como vocero oficial. “Hemos solicitado que se suspenda toda la segunda fecha por una cuestión de logística y porque no queremos que este sea el torneo de las impugnaciones”, sostuvo el directivo que añadió que no se quiere desestabilizar a nadie y que más bien respaldaban a Robert Blanco y Salinas.

Jordán, vocero oficial de los clubes, dejó en claro que no buscan una confrontación, sino la posibilidad de aclarar lo del artículo 34 del reglamento de transferencia y habilitaciones de los jugadores, que ha originado todo este embrollo. Sin embargo, desde La Paz, Salinas fue enfático al afirmar que “espero que se presenten”, para evitar que el panorama de los clubes se agrave. Pero la posición cruceña fue firme ya que si descienden a Guabirá, tomarán acciones inmediatas.

Robert Blanco, el titular de la División Profesional, habló en conferencia de prensa en la que pidió a los clubes cruceños que revisen su posición para evitar consecuencias peores. Sin embargo, no hubo vueltas. Entre tanto, Aurora viajó como tenía previsto hasta Aiquile para recibir a Guabirá y pese a que le consultaron por la suspensión del partido, la respuesta fue tajante: “Nosotros nos presentamos y esperamos que Guabirá, también”.

La convocatoria y el reglamento de campeonato, establecen que si un equipo no se presenta como estaba previsto, pierde la categoría. Desde la FBF han considerado que ellos cedieron trasladando la reunión de consejo superior para el lunes a las 10:00 en Cochabamba, cuando en principio estaba para el viernes.

“Es más, debía viajar a Paraguay para una reunión de Conmebol, sin embargo, decidió quedarse porque se trata de una reunión de emergencia. En la misma no solo participará el comité ejecutivo, sino también el paraguayo Mariano Zavala, gerente de licencia de clubes y director jurídico de Conmebol que se encargará de explicar la decisión que asumió la FBF para aplicar la norma.

Entre tanto la posición cruceña fue firme. “Estuvimos reunidos los seis representantes y se ha decidido por tema de logística, solicitar que se suspenda la fecha completa. Además, no se pusieron de acuerdo los clubes que juegan mañana (hoy). No es suspender por suspender, es por cuestión de logística y porque además no queremos que este sea el torneo de las impugnaciones. No es un tema de regionalismo ni personal”, añadió Jordán. Pretenden que esta fecha se acomode en el espacio cuando exista fecha FIFA. “Ya no está el calendario tan apretado”, añadió, luego de salir de la reunión que sostuvieron los directivos en el edificio de la exLiga.

En la primera fecha jugada el pasado domingo, Bolívar, The Strongest y Nacional Potosí, presentaron en sus respectivos oncenos a jugadores que militaron en anteriores clubes en el torneo Apertura. La FBF se respalda de que se trata de un mandato de FIFA y que como federación no pueden desoir porque puede traerle consecuencia al ente. Fue por eso que atribuciones del artículo 34, inciso 2 sobre las atribuciones del comité ejecutivo, se enmendó la normativa en el reglamento nacional de transferencia y habilitaciones para que un jugador pueda militar en dos clubes la misma temporada.

Destroyers hizo oficial su impugnación y clubes como Oriente, Blooming y Sport Boys observaron. Queda ver si se hoy se presentan los duelos programados.

Fuente: diez.bo