Rodríguez no descarta candidatura a la Alcaldía o Gobernación de Potosí

El senador de UD y excandidato por la alianza opositora Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, a la pregunta si será candidato a las elecciones subnacioanles respondió que busca primero recuperar la democracia en el país que la ve quebrantada por el MAS, no descartó su participación pero dejó en claro que su postulación para estas elecciones generales está descartada.

“No sirve de nada hablar de las elecciones municipales, departamental, si no se recupera la democracia, pobre de esos alcaldes y gobernadores si son opositores, si no salvamos la democracia y no devolvemos al país las libertades, no tiene sentido hablar de elecciones subnacionales que están lejos todavía”, declaró Rodríguez a Radio Fides.

Calificó a Oscar Ortiz de “falso opositor” porque con su candidatura fraccionará el voto a diferencia de la decisión que él tomó de retirar su nominación para que eso no ocurra, negó ser vocero de Comunidad Ciudadana (CC), su decisión irá dijo contra Evo Morales y si eso favorece a Carlos a Mesa eso escapa de sus manos.

Fuente: https://www.radiofides.com