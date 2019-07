Salinas: «Exhorto a los clubes cruceños a que jueguen y no hagan amenazas»

El presidente de la FBF respondió a los seis clubes de Santa Cruz, que amenazaron con no presentarse a la segunda fecha. Pidió que jueguen y que ellos saben las "consecuencias" si no lo hacen.

Su respuesta fue dura y concreta. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, exhortó a los seis clubes cruceños a que presenten a jugar la segunda fecha de la División Profesional y recordó que «ellos conocen» que si no lo hacen «habrá consecuencias» como el descenso. Salinas informó que no podrá asistir a la reunión llamada por otros compromisos y convocó a una para el próximo viernes (19 de julio) en Cochabamba.

«La FBF no trabaja bajo de presión. Si (los clubes cruceños) no se presentan, ellos saben las consecuencias que van a tener (descenso). Lo exhorto a que se presenten y que los clubes no hagan amenazas porque no tienen respaldo», dijo Salinas, este jueves en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el complejo de Achumani.

Salinas también explicó que miembros federativos hablaron los demás clubes, quienes aseguraron que se presentarán. Mientras que recalcó que los equipos que no jueguen en la segunda fecha pueden perde la categoría. «Existen sanciones muy duras para este tipo de acciones. Conmebol va a tener que tomar cartas en el asunto y aplicar la norma», sostuvo.

El titular de la Federación boliviana explicó que no asistirá a la reunión convocada por los dirigentes de Oriente, Blooming, Guabirá, Sport Boys, Destroyers y Royal Pari, ya que desde el lunes tendrá una reunión con la Conmebol. Aunque llamó a una reunión a los 14 clubes profesionales para el viernes en Cochabamba.

«No se puede improvisar y tomar decisiones que no van dentro de la institucional. El próximo viernes habrá una reunión en Cochabamba para aclarar las cosas«, enfatizó el titular de la FBF.

