Snowball, la cacatúa bailarina que sorprendió a los científicos

En 2008, Joanne Jao Keehn, una estudiante de pregrado de Patel, filmó a la cacatúa y sus movimientos, mientras Snowball bailaba «Another One Bites the Dust» y «Girls Just Wanna Have Fun«. En las imágenes el cuerpo del ave rueda y hace girar la cabeza en semicírculos y a veces acompaña ciertos sonidos con la pata levantada.