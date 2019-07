Sport Boys perdió (1-2) de local ante Always Ready

Con goles de Miguel Suárez (70’) y Luis Fernando Copete (92’), Always Ready le ganó a Sport Boys por 1-2. El partido se jugó en Warnes.



Sport Boys no pudo festejar de local. La noche de este lunes, en el estadio Samuel Vaca Jiménez, de Warnes, dejó escapar los tres puntos en juego frente a Always Ready, que se impuso por 1-2. El partido correspondió a la primera fecha del torneo Clausura.

La apertura del marcador llegó después de que Guery García realizará una jugada individual dentro del área y fue derribado por Carmelo Algarañaz, a los 35 minutos. El árbitro orureño Javier Revollo no dudó en cobrar penal y dos minutos después Luciano Ursino (37’) se encargó de transformar en gol esa pena máxima.

Con la mínima diferencia a favor de Sport Boys se fueron al descanso y al retorno de los vestuarios el equipo paceño estuvo cerca de la igualdad cuando Luis Fernando Copete (55’) estuvo cerca del empate pero el arquero local, Alex Arancibia, evitó la caída de su portería en una espectacular intervención.

Always Ready no perdió las esperanzas de llegar a la igualdad que se dio en el minuto 70 con un potente zurdazo de Miguel Suárez, la pelota ingresó por el ángulo superior izquierdo de Arancibia, que está vez no pudo evitar el gol de la visita.

Cuando todo apuntaba a que el partido terminaría empatado, un centro desde el tiro de esquina fue cabeceado por Copete, que anotó el definitivo 1-2, a los 92 minutos. Después del tanto ya no hubo tiempo para nada.

