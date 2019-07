Suárez: «Niego todo; que muestren pruebas»

El jugador de Always, acusado por Sport Boys de intento de amaño de partido, dijo que está dispuesto a que lo investiguen. "Si tienen pruebas que las muestren. Niego totalmente todo", dijo a DIEZ.

Juan Carlos Montaño E.

Tras la denuncia de intento de amaño de partido, realizada este martes por Sport Boys, dando a conocer incluso el número telefónico de donde provenía la llamada de WhatsApp y el nombre del dueño del celular, este medio se contactó con el acusado y este contestó. Se trata de Carlos Alberto Suárez, que estuvo en el banco de suplentes de Always Ready, el lunes, cuando el equipo alteño derrotó de visitante al Toro warneño (1-2).

La respuesta de Suárez fue contundente ante la pregunta si había intentado sobornar a tres jugadores de Sport Boys para que jueguen para atrás, favoreciendo a Always Ready: “Nada que ver. Si tienen pruebas que las muestren. Niego totalmente todo. Estoy dispuesto a que me investiguen”. Anoche, hasta antes de la llamada de EL DEBER, Suárez aún no se había comunicado con su club.

Lo cierto es que en la conferencia de prensa que dieron el ministro Carlos Romero, que es el presidente de Sport Boys; el DT Víctor Hugo Antelo y el vicepresidente Clíver Rocha, se aseguró que hay una grabación y que irán hasta las últimas consecuencias, primero por la justicia deportiva y luego por la ordinaria. Suárez es un defensor de 29 años que desde hace un año está en el equipo alteño.

Como se dio el hecho

El lunes, antes de la derrota de local ante Always Ready (1-2), un jugador del visitante le habló a las 14:27 a tres futbolistas del Toro ofreciéndoles dinero para que jueguen para atrás.

Ni bien recibieron la llamada, los tres futbolistas, de los que Sport Boys se guarda la identidad, contactaron a su capitán, Luciano Ursino, y luego fueron a buscarlo a ‘Tucho’ Antelo, con quien le comunicaron el hecho a Romero.

“No sé si es un tema que tenga que ver con las apuestas o que tenga un interés específico (por Always Ready). Suárez habló a nombre del presidente del club Always (Ángel Fernando Costa Sarmiento), pero nosotros sabemos que él es una persona honorable. No creemos que sea una situación institucional. Si es así, sería gravísimo”, sostuvo el ministro.

El DT dice que lo perjudicaron

Antelo criticó que se den este tipo de situaciones, y que espera que se investigue porque “los amaños de partidos son un secreto a voces, y nadie hace nada”. Agregó que fue un enorme perjuicio para su equipo: “Imagínense cómo jugaron los tres que fueron tentados, con el temor de fallar en una jugada”.

Por su parte, el ‘vice’ del Toro, Rocha, explicó que en un primer momento quedaron sorprendidos, pues no sabían qué hacer.

