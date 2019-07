Takefusa Kubo: «Estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo»

FOX Sports Digital

Takefusa Kubo, futbolista japonés del Real Madrid, declaró que está muy «orgulloso» de estar «en el mejor equipo del mundo».

En declaraciones a Real Madrid Televisión, una de las caras nuevas de la pretemporada del conjunto blanco ofreció sus primeras sensaciones después de las primeras jornadas de entrenamientos en Montreal, Canadá.

«En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo», afirmó.

Además, cuestionado por sus impresiones iniciales del Real Madrid, dijo que, sobre todo, le ha llamado la atención la «calidad» de todos sus compañeros.

«Jugadores y entrenadores son muy amables y me he podido adaptar muy bien. Hay que aprovechar esta oportunidad que me han dado, pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad», declaró.

«Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial», manifestó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar