Un abogado, una periodista y una comediante por la primera senaduría de Santa Cruz

Tomás Monasterio por Bolivia Dice No (BDN), Vania Sandoval de Comunidad Ciudadana (CC) y María Renée Liévana del Movimiento Al Socialismo (MAS) son los candidatos a senadores en Santa Cruz. Cada quien disputa el cargo desde sus espacios y experiencias. Página Siete conversó con dos de ellos. Liévana no respondió a nuestras solicitudes.

Aunque los tres partidos lideran las encuestas en la capital oriental, los candidatos tienen su propia lectura de estas muestras. Para Monasterio, conocido por sus constantes denuncias sobre el narcotráfico y sus vínculos con el poder, la verdadera encuesta “es la de la calle”.

Para su par de CC, la periodista e investigadora, Vania Sandoval, las encuestas son la foto de un momento. “Hay algunas bien hechas, otras no”. Asegura que ésta puede cambiar en función de mover a los actores y desde luego, por las propuestas.

Consultados sobre si se declaraban feministas, Sandoval respondió: “Creo en la equidad de género. Creo y lucho por una sociedad de condiciones de equidad para hombres y mujeres”.

Monasterio dice que es “un admirador de la mujer”. Simpatizante de la castración química para violadores, asegura que se debe trabajar en la prevención de la violencia. “Vengo de una familia matriarcal. Admiro el sexto sentido que tiene la mujer. Soy un admirador de ese don de dar vida y de estar un paso adelante. Creo que un día las mujeres me van a hacer presidente”, asegura.

Sobre lo bueno y malo de los 13 años de Gobierno del MAS, Sandoval cree que lo mejor fue la inclusión y la erradicación de la extrema pobreza y lo peor la corrupción, el autoritarismo, la cooptación de las organizaciones de la sociedad civil, la vulneración de derechos, la falta de independencia de poderes. Para Monasterio “éste ha sido el peor gobierno”.

Tomás Monasterio: “Soy garantía de la lucha contra el narcotráfico”

¿Por qué aceptó postularse como senador?

Lo asumo y lo encaro con la decisión de poder luchar por Bolivia. El escenario del Senado tiene mayor rango que la Cámara de Diputados, hasta ahora hemos llevado una lucha solitaria enfrentando el narcotráfico. Me ha tocado enfrentar la crueldad de la criminalidad cuando me amenazaron a mí y a mi familia. He visto las represalias de la descomposición de la institucionalidad del Estado que por denunciar una verdad de los vínculos terminé no sólo con procesos sino preso.

Muchos candidatos por menos de las amenazas que yo he recibido, estarían bajo su cama. No son garantía. Yo he resistido todo y creo que soy garantía de que se acabará el narcotráfico en Bolivia.

¿A qué edad se dio cuenta que sería político y cómo fue?

Desde muy niño, no tendría más de cinco años. Mamita fue una mujer que hizo siempre labor social por eso yo canalicé el escenario político para ello.

¿Tenía tempranamente perfil de líder en la universidad?

Indudablemente pero desde otros escenarios. Nunca apunté a ser un dirigente universitario. Con 17 años participaba en las actividades del Comité Cívico. A los 18 formalmente fui parte desde el acompañamiento a la construcción de la autonomía que hoy es una realidad y que está institucionalizada. Formé parte de la coordinadora Bolivia Joven que es seguramente la primera plataforma ciudadana que se constituyó en el país. Me abrí campo en la política solo, no tengo padrino, logia, ni patrocinadores.

¿Cuál es su proyección?

En este momento mi meta es que Óscar sea presidente. Considero que es lo mejor que le puede pasar a Bolivia. En lo personal, seré lo que mi pueblo quiera que sea. Voy a seguir en esta carrera porque apunto a la presidencia. Es un deseo, me estoy preparando para ello.

¿Cómo se define en la política?

Soy un animal político. Soy un hombre joven, progresista que deja de lado las izquierdas y las derechas, los tintes y los colores. Soy un político de barrio, de calle y de provincia. Me gusta estar cerca de la gente, por eso mi campaña será estrictamente territorial.

¿Y como ambientalista?

Es un tema que encaro con mucha seriedad. Conmigo lo que se ve se anota, no prometo, me comprometo. Casi me matan en el Surutú por ir a denunciar una empresa china por un desmonte criminal. No por los intereses políticos o estratégicos del Estado van a darle carta libre a los chinos ni a nadie.

¿Comulga con la idea del Estado Plurinacional?

Yo creo que es necesario volver a la República Democrática y no es por desconocer el tema indígena sino porque lo plurinacional ha sido solamente una farsa, un discurso del MAS que ha pensado que se puede prostituir al sector indígena como se hizo con el sector obrero.

¿Qué opina de los resultados que tiene su partido?

La gente se cansó de un pasado que quiere volver y está hastiada de un presente que nos lleva al desastre. Así que apuesta al futuro con el voto a Óscar. Veo dos candidatos que están en picada Mesa y Morales.

HOJA DE VIDA

Edad 37 años.

37 años. Estado civil En una relación con la concejala Desiré Bravo.

En una relación con la concejala Desiré Bravo. Profesión Derecho y Ciencias Jurídicas.

Derecho y Ciencias Jurídicas. Ocupación Político

Político Trabajos más destacados Dos veces diputado uninominal por la Pampa de la Isla, Santa Cruz. Denuncias contra la corrupción y los narcovínculos.

Dos veces diputado uninominal por la Pampa de la Isla, Santa Cruz. Denuncias contra la corrupción y los narcovínculos. Prioridades en la vida La Política con P mayúscula de patria y de país. La familia y la fe.

La Política con P mayúscula de patria y de país. La familia y la fe. Creencias Católico y fiel devoto de la Virgen del Carmen.

María Renée Liévana llega con el MAS a ponerle humor a la política

María Renée tiene 45 años y es candidata a primera senadora de Santa Cruz por el Movimiento al Socialismo. Ha sido conductora de radio, presentadora de televisión y actriz de teatro. A muchos les sorprendió su aparición en la política, sin embargo, ya desempeñó la función pública. Fue asesora legal de la Dirección de Cultura de la Alcaldía cruceña por siete años y candidata al Concejo Municipal por ADN.

Tras el anuncio de su candidatura, María Renée cerró sus redes sociales y decidió no atender a la prensa. “No quiero contaminarme con tanto odio de gente que ni siquiera me conoce”, dijo en el programa Hablemos claro de Bolivia TV. Página Siete, intentó contactarla sin éxito.

Su personaje más conocido es Estefani Brillit, el cual ha cobrado gran fama en el mundo artístico. Mediática, honesta y sin pelos en la lengua Brillit se cobra vida bajo una peluca rizada y un uniforme de trabajadora del hogar.

María Renée es abogada y Licenciada en Comunicación Social. Su carrera inició muy temprano. A los 14 debutó como locutora de la Radio Mundial, luego se fue a Radio Tropical y muy pronto estaba en el horario estelar de Radio Horizonte.

Saltó de la radio a la actuación luego de entrevistar al director de Chaplin y contarle su afición, “una tarde en una entrevista que le hice a Adolfo Mier Rivas, director de Chaplin, le comenté sobre mi interés por hacer teatro y me invitó a su taller, a su culminación me ofreció quedarme por una temporada”, reveló en una entrevista con El Deber en 2012.

En esa misma entrevista, sostuvo que su paso por la función pública era algo a lo que no le asignaba importancia. “No lo volvería hacer”, dijo y aseguró que no se dejaba persuadir por el interés de algunos políticos de aprovechar su fama.

“No tengo militancia ni afición, pero si tuviera que colocarme en algún lugar sería en el centro y defendiendo la democracia. Algunos políticos han querido utilizar el cariño que me tiene el público, pero tonta no soy”, afirmó aquella vez.

Contraria a esta decisión, Liévana decidió entrar en la arena política. “Estos tiempos son los perfectos para luchar, ya no desde las calles, sino desde un espacio de decisión como es la Asamblea. Comprometo mis mejores acciones y toda mi claridad”, manifestó cuando fue presentada por el presidente Evo Morales.

En entrevista con la Red PAT, contó que la invitación vino del propio Morales y que fue una semana antes del anuncio oficial, “yo no me lo podía creer y estoy muy feliz porque quiero trabajar por mi región”, expresó.

Para María Renée siempre resultó complicado separarse de Estefani Brillit, aún sin usar la peluca y el atuendo del personaje la gente en la calle suele llamarla Estefani. Queda en desconcierto si podrá y querrá distanciar a Brillit de esta incursión política. No obstante pareciera que no, ya que como lo anunció el ministro Quintana la estrategia será “trasladar el humor a la política” porque según él “los políticos necesitan reírse de sí mismos”.

HOJA DE VIDA

Edad 45 años.

45 años. Estado civil Casada con Rodrigo Áñez. Tiene dos hijos de los cuales está muy orgullosa.

Casada con Rodrigo Áñez. Tiene dos hijos de los cuales está muy orgullosa. Profesión Licenciada en Comunicación Social, perita administrativa y financiera, abogada y máster en Gestión y Administración de Recursos Humanos.

Licenciada en Comunicación Social, perita administrativa y financiera, abogada y máster en Gestión y Administración de Recursos Humanos. Ocupación Locutora de radio, presentadora de televisión, actriz y humorista.

Locutora de radio, presentadora de televisión, actriz y humorista. Trabajos Asesora legal de la Dirección de Cultura de la Alcaldía cruceña. Actriz de Chaplin Show y Los Propios. Su personaje más famoso es Estefani Brillit.

Vania Sandoval: La dictadura marcó mi vida, hoy la democracia peligra

¿Por qué aceptó postularse?

La democracia está en un grave riesgo. El momento en el que no se respeta el voto, hay peligro de retroceder. Acepté para aportar en la construcción de una democracia plena, paritaria e intercultural. Fue difícil la decisión, es un costo personal grande pero creo que si fuera fácil no tendría tanto valor.

La 348, ¿qué cree que falta?

Esa ley está bien hecha pero falta una política pública, real y efectiva que tenga voluntad para atacar el problema. Una cuestión importante es que mientras no haya independencia de poderes ninguna ley funcionará. De nada sirve una norma suelta sin política pública integral y seria.

¿Cómo se define en la política?

Soy de izquierda, siempre lo fui. He trabajado con pueblos indígenas. Creo en la justicia social, en la equidad y soy amante de la democracia.

Considerando su experiencia de infancia en el exilio durante las dictaduras, ¿de niña se imaginó en la política?

Yo no quería porque he visto a mi papá sufrir persecución. Mi padre fue un activista de los derechos de los trabajadores, asesor laboral y dos veces ministro. Su vida estaba en riesgo y la nuestra también. Yo no quería esa vida. Sin embargo, llega el momento en el que uno se da cuenta que hay que incidir para cambiar la realidad.

¿Cómo será su campaña?

Lo que he estado haciendo y lo seguiré haciendo, es reunirme con la gente de Santa Cruz. Me desplazaré, tengo una invitación en Montero y otra en la Chiquitanía. Ya me he reunido con grupos de mujeres indígenas, me he reunido con organizaciones sociales que están interesadas en trabajar en control social y participación ciudadana, me he reunido con mujeres de distintos barrios que no tienen una estructura organizativa, pero que están profundamente preocupadas por el tema de violencia. Ser mujer joven en Santa Cruz y vivir en un barrio alejado es atroz por la inseguridad y violencia que existe.

¿Es ambientalista?

Me preocupa de sobremanera que en 20 años como están las previsiones, si seguimos con ese ritmo de deforestación y de destrucción, en Santa Cruz no habrá agua. El tema ambiental me preocupa de sobremanera, ¿cómo no hacerlo?

¿Se identifica con las luchas indígenas?

En mi trabajo como periodista, cubrí las marchas indígenas y considero que a la de 1990, de tierras bajas, le debemos la consolidación de estos años de democracia porque abrió un camino para reformar el Estado. Sin embargo, este camino aún no está concluido ya que no han recibido el goce pleno de sus derechos, más al contrario han sido reprimidos.

Hay críticas porque CC eligió como candidatos a la feminista Cecilia Requena y a Erwin Bazán, exvocero de la Iglesia Católica. Pareciera una incongruencia ideológica.

La línea que compartimos es el respeto a los derechos humanos. Cada persona que está apoyando al proyecto tiene un bagaje atrás pero si está enmarcado en la línea general tendrá que asumir el proyecto común más allá de sus posiciones u opiniones personales.

HOJA DE VIDA

Edad 49 años

Estado civil Casada

Profesión Licenciada en Comunicación y en Ciencias Políticas. Maestría en Comunicación Electoral y Política.

Ocupación Periodismo, investigación social y docencia en comunicación democrática.

Trabajos destacados Periodista. Delegada Anticorrupción de la Prefectura de Santa Cruz, Coordinadora general del Observatorio Nacional de Medios. Investigadora en periodismo, democracia, género, pueblos indígenas y autonomías.

Prioridades Compromiso con el servicio, la familia.

Creencia Dios y lo considera más allá de etiquetas o religiones.

Página Siete / Carolina Méndez / Santa Cruz