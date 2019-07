Un fallo en la aplicación de Facebook para niños permitía a los menores unirse a ‘chats’ con desconocidos

Imagen ilustrativa

La compañía afirma que ya ha informado a los padres de los usuarios sobre el error y cerrado varias conversaciones grupales.

Un error en el diseño de la aplicación de Facebook para niños (Messenger Kids) permitió a menores unirse a chats de grupo y hablar con usuarios que no estaban autorizados por sus padres, lo que viola el objetivo principal de este servicio de mensajería, informa The Verge.

La aplicación permite a los niños iniciar conversaciones individuales, incluso de video, con contactos aprobados por sus progenitores. Sin embargo, en caso de los chats de grupo, el usuario que crea la conversación puede añadir a cualquier persona autorizada a hablar con él o ella, incluso si ese usuario no fue aceptado previamente para charlar con los demás niños del grupo. Como resultado, miles de niños quedaron incluidos en chats con personas no autorizadas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Facebook no ha hecho ninguna declaración pública sobre el fallo, pero desde la semana pasada empezó a informar a los progenitores sobre lo ocurrido. «Recientemente notificamos a algunos padres de usuarios de cuentas de Messenger Kids acerca de un error técnico que afectó a un pequeño número de chats de grupo», declaró un representante de la compañía a The Verge.

«Cerramos los chats afectados y proporcionamos a los padres recursos adicionales sobre Messenger Kids y la seguridad en línea», añadió.

No está claro cuánto tiempo duró el fallo en esta ‘app’ lanzada en 2017 y cuyos usuarios pr¡ncipales son niños menores de 13 años. Según Facebook, la idea de la aplicación es que los padres controlen completamente la lista de contactos y los niños no puedan conectarse con personas que no hayan sido previamente aprobadas.

Fuente: actualidad.rt.com