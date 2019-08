Una broma del entrenador brasileño Felipe Scolari desata la indignación por evocar la tragedia del Chapecoense

El entrenador Luis Felipe Scolari en Sao Paulo, Brasil, 8 de junio de 2019.

Las declaraciones del director técnico del Palmeiras fueron consideradas como de mal gusto por parte de los medios a nivel internacional.

El entrenador Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil en 2002, hizo un comentario que indignó a los periodistas presentes en una rueda de prensa y generó una enorme polémica en los medios internacionales.

El ahora entrenador del Palmeiras, equipo que goleó 4-0 a la oncena argentina Godoy Cruz para acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores, sorprendió al hacer lo que muchos consideraron una broma de mal gusto cuando hablaba sobre los posibles fichajes del equipo.

El entrenador Luis Felipe Scolari, durante la Copa Mundial de Corea-Japón en Saitama, el 26 de junio de 2002. / Ian Waldie IW/GB/JDP / Reuters

«Alexandre Mattos (director de fútbol del Palmeiras), Cicero (gerente de fútbol del Palmeiras) y el presidente saben los refuerzos que queremos tratar de fichar. Trabajarán con los nombres que les doy, pero no los diré aquí ahora. Entre otras cosas porque mañana se puede estrellar el avión y morir todos«, fueron las palabras de Scolari.

«Si algunos mueren, incluso tiraré fuegos artificiales«, agregó el estratega brasileño. Al ver que su comentario no fue tomado con gracia entre los representantes de la prensa, el técnico intentó rectificar. «Pero ustedes no son jugadores, ustedes no entendieron mi broma«, dijo para intentar arreglarlo.

LA DESAFORTUNADA FRASE DE SCOLARI #CentralFOX El entrenador de Palmeiras contestó una consulta sobre la llegada de refuerzos para los cuartos de #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/FP8qDafs6o — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) July 31, 2019

Las palabras de Scolari recordaron la tragedia del accidente del avión que transportaba al equipo de futbol Chapacoense en noviembre de 2016 en Colombia, en la que murieron 71 personas.

Fuente: actualidad.rt.com