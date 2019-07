Una exmagistrada y una defensora del Tipnis figuran en la nómina de CC

Erika Segales / La Paz

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó ayer a sus nueve candidatas a primeras senadoras de cada departamento. Entre las postulantes figuran una exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC), una periodista, una indígena y una exmodelo.

Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, postulantes a la presidencia y vicepresidencia por esa tienda política, realizaron la presentación de las candidatas en la ciudad de Santa Cruz.

“Bolivia no es propiamente una democracia. Si el Presidente y si las personas más poderosas no se atienen a la ley, no tienen límites legales. Una democracia necesariamente implica Estado de Derecho y derechos humanos, y Estado de Derecho quiere decir que se respeta nuestra Constitución y nuestro voto”, dijo la candidata a primera senadora por La Paz, Cecilia Requena.

La postulante, que es comunicadora social, investigadora y docente, se identificó como ambientalista y activista por la democracia.

Silvia Salame, exmagistrada del TC y candidata a primera senadora por Chuquisaca, expresó: “Me considero una activista judicial. Mi vida ha sido siempre hacer que los ciudadanos tengan acceso a la justicia y creo que mi participación en el Senado servirá, precisamente, para que los ciudadanos se sientan cada vez más seguros”.

Durante el acto de presentación, la periodista Vania Sandoval, postulante a primera senadora por Santa Cruz, destacó la decisión de CC de “otorgar un poder efectivo y real al trabajo de las mujeres”.

“Estoy aceptando este desafío, porque, como ustedes, sueño con un país muy diferente, pero esto no puede quedarse en sueños, ese sueño se tiene que hacer realidad (…). Creo que todos nosotros estamos deseando un cambio por el bien de este país”, señaló la postulante a primera senadora por Oruro, Práxides Hidalgo, quien resaltó sus 34 años al servicio de la docencia escolar.

Además de Hidalgo, Sandoval, Salame y Requena, las candidatas a primeras senadoras por CC son: la vicepresidenta de la Subcentral del Tipnis, Cecilia Moyoviri, por Beni; la activista por los derechos de las mujeres y exconcejala, Elizabet Zamora, por Tarija; la médica Daly Santa María, por Potosí; la excantante, empresaria y activista Andrea Barrientos, por Cochabamba; y la exmodelo Corina Ferreira, por Pando.

Pedraza, candidato a la vicepresidencia de esa alianza, afirmó que las nueve candidatas representan con legitimidad, no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en sí, y que el objetivo de CC, más allá de la paridad que debe haber en cada partido, es que haya una genuina y directa participación de la mujer.

“Quienes están ahora con nosotros son la representación más genuina y legítima de lo que es Bolivia”, expresó Pedraza.

Por su parte, Mesa escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy hemos dado un paso fundamental para la renovación del sistema político. Nueve mujeres meritorias y comprometidas con el futuro de Bolivia, serán las senadoras que impulsen la igualdad plena y la erradicación de la creciente violencia contra la mujer”.

Las posturas políticas

En criterio del diputado Édgar Montaño, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el que CC haya decidido postular sólo a mujeres como primeras candidatas al Senado responde a una estrategia para captar votos.

“Carlos Mesa ha cambiado radicalmente. En su gobierno, cuando él manejó el Estado, era una ‘joya’ tener una mujer en su equipo, menos aún en Diputados y Senadores. En democracia, seguro quiere ‘jalar’ más votos”, remarcó.

El vocero de CC, José Luis Bedregal, rechazó la postura del diputado oficialista y señaló que el objetivo es contribuir a la modernización y evolución de la política en el país. “Es una demostración política que no está orientada a corto plazo, sino a la construcción de una sociedad con verdadera equidad”.

