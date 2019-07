Unos 20 criaderos de perros funcionan en la ilegalidad

| brenda molina Twitter: @DiarioOpinion |

PERROS A LA VENTA EN LA FERIA DE MASCOTAS, EN COLCAPIRHUA.

Alimentación deficiente, hacinamiento, inasistencia veterinaria y reproducción forzada son las numerosas denuncias que realizan las organizaciones animalistas en contra de los comercializadores de animales y las ferias de mascotas en Cochabamba. Acusaciones que develan la ausencia de una normativa concreta que regule su funcionamiento, así como la falta de registros

A raíz del reciente conflicto entre la Intendencia Municipal y miembros de la Feria de Mascotas por la falta de espacios para la venta de canes y gatos, entre otros, en el cual se sumó la organización Narices Frías en contra de estas prácticas, se develó la ausencia de una ley municipal que otorgue licencias de funcionamiento y registre el número de criaderos de perros existentes en el municipio.

No existe registro “No tenemos un registro legal del número de criaderos en Cochabamba que hayan regularizado los propietarios como criaderos (…) es una omisión en la ordenanza y eso no nos permite tener el registro”, explica el director de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Javier Rodríguez

Agrega que en medio de esta situación, lograron identificar aproximadamente 20 criaderos, pero que realizar el control les resulta difícil por la clandestinidad y la informalidad en la que trabajan.

“VacÍos en la norma” René Pereira, vicepresidente de la Feria de Mascotas, justificó su situación alegando que “existen vacíos en la normativa” y que “cuando se hagan las cosas como corresponde y se norme, no habrá problema en llevar un registro”

Defendió su posición como criador de diez perros de raza, y “en buenas condiciones”, bajo el argumento de que él y sus compañeros no utilizan como fuente de ingresos a los canes y que sus familias no dependen del dinero recaudado por la venta de los mismos. “Nosotros los tenemos para exponer y concursar. Es una pasión que uno tiene con ellos”, dijo.

SinnÚmero de negocios En contraste con las declaraciones del Director de Zoonosis, Pereira, quien en una primera instancia afirmó que su “agrupación” de 17 criadores de perros, posteriormente informó que al ser desalojados de las afueras del estadio Félix Capriles con sus puestos de venta hace aproximadamente tres años, casi una veintena de ellos se habría trasladado al municipio de Colcapirhua

Rodríguez describió el modus operandi de algunos comercializadores de mascotas, que traen a los canes desde las provincias y venden sus ejemplares, de raza o no, a miembros de la Feria de Mascotas y otros centros. Lo cual manifiesta la existencia de un sinnúmero de criaderos de perros en Cochabamba.

Animalistas alertan Dentro de las demandas de los voluntarios animalistas, Claudia Martínez, responsable de la organización Narices Frías, alertó acerca del riesgo de enfermedades zoonóticas en nuestro medio, debido a que “la población canina está alcanzando (en cantidad) a la población humana”.

Normativa general Actualmente, estaría en vigencia una “ficha” que guarda entre sus exigencias una breve reglamentación para espacios que tienen varios perros, y abarca ciertas condiciones de salud, como las vacunas, pero no contempla el aspecto de los criaderos. “Todos funcionan en la clandestinidad, porque no existe la normativa ni la autoridad competente para ocuparse de esto. No existen requisitos legales para criaderos”, apuntó Martínez

La ordenanza municipal No. 4571 del 2012, en la cual se aprobó el Reglamento de Control Protecciones de Animales Domésticos, Silvestres y Exóticos, Prevención de Enfermedades Zoonóticas y Bienestar Animal, es la base sobre la cual trabaja Zoonosis para realizar sus distintos controles. Sin embargo, contempla aspectos muy generales y en ninguno de sus puntos trata el tema de los criaderos de animales en Cochabamba

“No existe a nivel nacional ni departamental una normativa que haya contemplado el tema de los criaderos de animales. En su momento (en Cochabamba), se aprobó la ordenanza el 2012 que regula sobre todo la venta de mascotas y sus accesorios en espacios públicos no autorizados”, aseveró el concejal Edwin Jiménez

Además, algunas autoridades del departamento han estado en un contínuo conflicto por la reubicación de los comerciantes de mascotas. Jiménez afirma que la ordenanza siempre ha sido clara en cuanto a los lugares para comercializar mascotas

“Siempre hemos prohibido la venta de mascotas en espacios públicos que no cuenten con autorización, y me parece fuera de lugar que algunas autoridades estén velando por esta reubicación, cuando en realidad eso sería ilegal”, dijo Jiménez.

Proyecto de ley Se espera que en las semanas próximas activistas presenten un proyecto de ley que regule la correcta crianza de los animales

Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es regularizar el trabajo de los criaderos de perros en todo el territorio nacional

Dentro de sus aclaraciones, Claudia Martínez explicó que no se busca prohibir del todo la existencia de estos criaderos, sino mas bien, que estén obligados a otorgar buenas condiciones de crianza y salud a las mascotas que pretenden vender

Además se busca, que al estar obligados a registrar a sus mascotas, se realicen controles permanentes a estos centros. Por otro lado, la propuesta plantea que se aplique un impuesto a los propietarios de mascotas que hayan sido compradas. Y que las personas que adopten estén libres de tributar.

Tema no agendado Edwin Jiménez admitió que el tema de la regularización de los criaderos no ha sido contemplado en las reuniones del Concejo Municipal

El Director de Zoonosis dijo que el no tener un registro de estos centros de crianza le imposibilita realizar los controles respectivos

Añadió que “la mayoría de los pocos que han identificado funcionan en muy malas condiciones” y que muchos cambian de lugar periódicamente. “Incluso hemos tenido varios conflictos al enfrentarnos a ellos”, dijo.