Vacaciones gratis en Italia: solo tienes que dejar de utilizar tu teléfono móvil

Olvídate de sacar fotos si optas por estas vacaciones: el móvil no está permitido

Pero ese beneficio no va relacionado solamente con el hecho de pasar más tiempo con los amigos o la familia, que también lo es; despegarte de tu móvil puede hacer que te tomes unas vacaciones en Italia totalmente gratis y disfrutes un retiro para recargar las pilas.

Según ha publicado el diario italiano ‘Corriere della Sera’, desde la web ‘Heart of the Dolomites‘ ofrecen cinco días con todos los gastos pagados en un refugio situado en los Dolomitas, una zona de montañosa en plena cordillera de los Alpes. El único requisito que ponen para poder disfrutar de esta experiencia es no utilizar el móvil durante la estancia.

Desconexión y naturaleza

Bajo el lema «Recarga en la naturaleza, en el corazón de los Dolomitas» («Recharge in Nature, in the Heart of the Dolomites») relatan que su objetivo es que los huéspedes desconecten de la monotonía de sus vidas y disfruten de cada instante, lo que para ellos el móvil no deja hacer.

Durante esos cinco días, del 13 al 17 de septiembre, los que estén dispuestos a pagar el precio de la desconexión para disfrutar de esta experiencia natural totalmente gratuita realizarán lo que desde la organización definen como «pequeños trabajos en el bosque o para el mantenimiento de senderos. Nada agotador o peligroso, tal vez habrá algunas ramas para quitar. No será una ‘Isla de los famosos'».

Para ser elegido y poder participar hay que rellenar un cuestionario al que se puede adjuntar un vídeo que no exceda un minuto de duración, hasta el 9 de agosto. No se requiere hacer nada especial ni hay límites de edad, el único requisito es el de abandonar durante ese tiempo el móvil, un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar.

Fuente: elconfidencial.com