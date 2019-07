Valverde ve influencia de la “oligarquía centralista” en renuncia de Rodríguez

Carlos Valverde se refirió in extenso en su programa de TV a la renuncia del ex candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez.

El analista señaló que detrás de esa medida estaría la intervención de la “oligarquía política enquistada en el centralismo” y criticó el remarcado sesgo anticruceño y racista de las declaraciones de Rodríguez.

También cuestionó la lógica de la argumentación esgrimida por el ex postulante, indicando que, por el contrario, Mesa podría crecer “si busca los votos del 27% de indecisos y no el 15% que apoya a Oscar Ortiz, y que nunca va a votar por él”.

“La candidatura de Mesa se va desmoronando solinga”, de 39% en diciembre a 25% en la última encuesta de IPSOS de abril, resaltó.

“Hace falta una tercera opción para que los votos indecisos no queden en blanco”, añadió.

Ver el video aquí.