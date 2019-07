Violación grupal: menor absuelto dice que quisieron salvar la vida de la joven

El menor ratificó este miércoles su inocencia y negó el presunto abuso sexual, por el que sus cuatro amigos continúan detenidos preventivamente en Palmasola

El joven que fue absuelto por una juez, en la investigación de supuesta violación grupal contra una adolescente de 18 años en diciembre del año pasado, brindó esta mañana una entrevista en donde ratificó su inocencia en el caso, negó el presunto abuso sexual y más bien aseguró que le salvaron la vida a la muchacha.

El pasado viernes la juez de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad, Shirley Becerra, decidió absolver al menor, de 15 años, procesado junto a cuatro jóvenes, fallo que generó la reacción de la Fiscalía General del Estado, que, a través de un comunicado anunció un recurso contra la absolución del menor.

El menor estuvo temprano en los estudios de la red Unitel, acompañado de su madre reiteró que la noche del 14 de diciembre se fueron a festejar a un boliche, donde junto a la muchacha fueron expulsados del lugar tras ser sorprendidos consumiendo droga y después decidieron ir a un motel.

“Cuando llegamos al motel, estuvimos 40 minutos y escuchamos a un amigo que gritó ‘ayuda, (la muchacha) está convulsionando’, me asusté mucho y salí al parqueo a tranquilizarme y fui a buscar una ambulancia con un amigo”, declaró el menor.

Durante la entrevista, el menor absuelto negó la acusación de la presunta violación al señalar que todos estaban en la habitación de un solo ambiente, y que tras la convulsión acudieron en busca de ayuda y con los trabajadores y sus amigos la trasladaron hasta una clínica privada de la capital cruceña.

“No pudo haber pasado (la agresión sexual) porque la habitación era de un solo ambiente, yo me hubiera percatado de algo. Mis amigos llamaron a su hermana y a su mejor amiga, no queríamos decirles a nuestros padres, porque no querían que se enteren del tema de las drogas. Pero no es que quisimos encubrir, más bien quisimos ayudar, quisimos ayudarle la vida”, afirmó a Unitel.

