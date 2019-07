Zhusupov, el héroe olvidado de la URSS que se quitó la vida tras ver ‘Chernobyl’

Chernóbil segó la vida de miles de familiar de manera cruel. (Reuters)

Chernobyl presume de ser una de las mejores series de todos los tiempos. HBO supo encontrar la oportunidad perfecta para dar a conocer al mundo qué pasó aquel 26 de abril de 1986, cuando un simple test en uno de los reactores de la central nuclear soviética acabó convirtiéndose en el mayor desastre medioambiental de todos los tiempos. Pero la serie también ha removido rescoldos ya apagados y héroes anónimos han vuelto a revivir el sufrimiento.

Para el gran público, la serie ha servido para recordar uno de los mayores dramas de la historia pero para algunos de los supervivientes solo ha servido para abrir viejas heridas ocultas por el paso de los años. Es el caso de Nagashibay Zhusupov, uno de los liquidadores que trabajó duramente en las primeras horas de la catástrofe para tratar de retirar el mayor material radioactivo posible. Asegura su familia que, tras ver el trabajo de HBO, decidió quitarse la vida.

Tenía 61 años cuando durante el pasado mes de junio se lanzó al vacío desde la parte alta de un edificio de cinco pisos en Aktobe (Kazajistán). Al parecer, según indicó su hija Gaikhar al ‘Daily Mail’, la razón para llevar esta drástica decisión tuvo que ver con el doloroso recuerdo del sacrificio que llevó a cabo y el mal trato recibido por parte de la URSS. Los familiares aseguran que nunca recibió lo que el gobierno soviético le prometió por arriesgar su vida.

Zhusupov fue uno de los primeros liquidadores en llegar al reactor 4 con el objetivo de ayudar a retirar todos los materiales radioactivos dispersos por el suelo tras la terrible explosión del núcleo. Posiblemente formó parte del equipo de trabajo más peligroso de la historia, pues tuvo que operar rápidamente, con elementos que no le protegían lo suficiente y sin saber exactamente a qué se enfrentaba. Por todo ello, recibió una condecoración de la URSS y pensión de 160 euros al mes.

Tras acabar las labores para las que estuvo encargado, el gobierno soviético le asignó una pequeña habitación compartida en un albergue de Kazajistán. Las autoridades le prometieron que sería algo temporal y que, con el paso de los años, se le otorgarían las recompensas correspondientes por ser un héroe de Chernóbil: un considerable aumento de la pensión estatal y un apartamento familiar en el que poder vivir con su mujer y sus cinco hijos.

Pocos meses después de la catástrofe, las autoridades le ofrecieron otro puesto de trabajo en el centro de pruebas nucleares Semipalatinsk, donde podía ser válido por su experiencia, pero solo fue algo temporal. Eso sí, la radiación ya le había dejado secuelas permanentes, como dolores de cabeza severos, colapsos y desmayos que de manera habitual le hacían acabar en el hospital. Fue unos años más tarde cuando, en palabras de su hija, se sintió engañado.

Reubicado en una pequeña habitación de un albergue donde tenían que convivir los siete miembros de su familia, un día descubrió que había sido eliminado de la lista de personas a las que le correspondía una mejor casa y mayores beneficios económicos por parte del gobierno, como recompensa por sus labores en Chernóbil. A pesar de reclamar, nunca recibió respuesta, por lo que vivió con la frustración de sentirse abandonado a pesar de las consecuencias de su ayuda.

Hace pocos meses, la familia decidió ver ‘Chernobyl’, algo que su hija considera que fue fundamental. «Todos vimos la serie. Mi padre recordó con mucho dolor todos estos momentos que pasó. Había lágrimas en sus ojos mientras veía la serie. Mi padre recibió algo de apoyo del gobierno, pero no de la manera que él quería. No podemos creer que esto nos haya pasado y que ya no volverá a casa», agregó Gaukhar.

