11 frases del discurso de Evo con motivo de los 194 años de Bolivia

Asegura que será implacable contra la corrupción, destaca la lucha contra el narcotráfico y anuncia importantes proyectos con el litio. Morales dio su mensaje desde Trinidad

El presidente Evo Morales dio un mensaje a la nación por el 194 aniversario de la independencia nacional desde el centro de convenciones de Trinidad, Beni.

A continuación te dejamos las 11 frases de su intervención ante la Asamblea Legislativa:

1. En estos tiempos, esta generación de dirigentes sindicales, movimiento indígena, campesino, originario, otros sectores, enfrentamos el dominio imperial con su modelo neoliberal y lo derrotamos.

2. Ahora vivimos en tiempos del amanecer a la industrialización con integración y reconciliación.

3. Así como no hemos dejado ninguna familia atrás, nos hemos propuesto no dejar a ningún departamento atrás. Para nosotros Beni es tan Bolivia como La Paz o Santa Cruz.

4. Es preciso continuar con la política de la redistribución de los ingresos, la sustitución de las importaciones y fomentar las exportaciones, consolidarlas.

5. La nacionalización de los hidrocarburos permite al país contar con más recursos, es preciso continuar con la industrialización de este recurso.

6. En corto tiempo se ha demostrado que tenemos crecimiento económico y estoy seguro que si nos han dejado con 9.000 millones de Producto Interno Bruto, al 2025 llegaremos a más de 60.000 millones de dólares.

7. La corrupción es una lacra que amenaza con despojarnos los logros alcanzados hasta ahora.

8. Todos crecimos escuchando que los bolivianos no podíamos, no podíamos gobernarnos, ese era el lamento boliviano, que los cambas y los collas siempre se llevarían mal, demostramos que eso no es verdad, los protagonistas de esta historia somos nosotros, en tanto estemos unidos, vamos a proteger lo logrado y construir un mejor futuro para las familias bolivianas.

9. Solo dando el valor agregado a nuestros recursos naturales vamos a garantizar nuevos empleos para las nuevas generaciones.

10. Yo no quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia.

11. Con el Estado Plurinacional se acabó el Estado aparente o fallido, ahora tenemos un Estado digno y soberano, un pueblo con identidad y dignidad.

Fuente: eldeber.com.bo