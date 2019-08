Orosco discute con los celestes luego de cobrar el penal con ayuda del VAR. Foto: Marka Registrada

Marco Mejía / La Paz

Always Ready perdonó todo el partido, inclusive tuvo un penal a favor en el último minuto y perdió frente a Bolívar por 1-0 en un final para el bochorno.

Corría el quinto minuto de adición y el juez Raúl Orosco cobró, con la ayuda de su cuarto juez, un penal claro que cometió Juan José Orellana. El error de Orozco fue que hizo el ademán del VAR, cuando el sistema no existe en nuestro país.

Para mal de Always Ready, William Ferreira falló el disparo y los celestes se quedaron con las tres unidades.

En el primer tiempo, Juan Miguel Callejón apareció un poco más retrasado, como volante ofensivo, pero como estuvo bien marcado, se cortó toda la conexión que habitualmente tienen los celestes de medio campo para adelante.

Lo del CAR fue ejercitar mucha presión, especialmente en el medio terreno, con Samuel Galindo, Eduardo Puña y Sergio Adrián, que tuvieron una gran actuación al cortar los circuitos de juego de su rival. En cambio, en el conjunto bolivarista Cristhian Machado estuvo solitario en el corte, razón por la que en varios pasajes su juego se vio sobrepasado por el equipo del frente.

Como predominó la marca, ninguno de los dos decidió tomar el control del juego. Tal es así que en los primeros 25 minutos Bolívar llegó en una sola ocasión con un remate alto del tarijeño Cárdenas y el local lo hizo con un cabezazo de Luis Copete.

Los millonarios fueron ligeramente superiores a los académicos, que aún carecen de un funcionamiento, razón por la que no tienen las ideas claras y ayer se notó poca sorpresa en ataque.

Lo mejor de esta etapa se vio en la parte final. Nuevamente Cárdenas quedó a tiro de gol, pero su remate salió lejos del poste derecho del golero Raúl Olivares. Por el otro lado, Marcos Ovejero tuvo en sus pies la mejor opción de esta etapa cuando quedó solo frente al arquero Leonel Moreira, después de un excelente pase de Galindo, pero el argentino no pudo definir ante el costarricense que le achicó bien el ángulo.

En el duelo de Sub-20, el que ganó fue Joel Fernández, que en la mayoría de las ocasiones fue más que su excompañero Imanol Cárdenas.

Segundo tiempo

Always Ready salió con todo en el segundo tiempo y en los tres primeros minutos tuvo un par de opciones para abrir el marcador. Primero Ovejero y Monteiro bombardearon a Moreira, que salvó la caída de su pórtico y posteriormente Árabe no pudo empalmar un centro de Ovejero cuando no llegaban ni Moreira ni los centrales de la Academia.

En Bolívar ingresó en el medio campo Hernán Rodríguez, pero los problemas de generacion de juego continuaron.

El DT de Always Ready, Julio Baldivieso, se equivocó al no hacer modificaciones. Ovejero se encontraba fundido y en el banco lo tenía al uruguayo Ferreira, que ingresó recién los minutos finales.

Los millonarios tuvieron las más claras opciones de gol en el inicio de la etapa, pero como el que no los hace, los recibe. A cinco minutos del final apareció Arce con un gran desborde, centro y el tanto de Vladimir Castellón .

El bochorno vino a los 95 minutos con el penal de Orellana, pero con la forma que tuvo para cobrar el juez el penal, provocaron los reclamos airados de los celestes y finalmente el disparo al palo de Ferreira en el minuto 106.

ALWAYS READY

Raúl Olivares Carlos Suárez Marc Enounba Luis Copete Eduardo Puña Sergio Adrián

Joel Fernández

Ronaldo Monteiro Samuel Galindo Cristhian Árabe Marcos Ovejero

Director técnico

Julio Baldivieso

Cambios

Alejandro Bejarano por Monteiro, Martín Smedberg por Puña y William Ferreira por Copete.

BOLÍVAR

Leonel Moreira

Diego Bejarano

Mauricio Prieto

Adrián Jusino

Jorge Flores

C. Machado

Erwin Saavedra

Imanol Cárdenas

Juan Carlos Arce

Jorge Pereyra

Juan M. Callejón

Director técnico

César Vigevani

Cambios

Hernán Rodríguez por Cárdenas, Vladimir Castellón por Bejarano y Juan José Orellana por Flores.

