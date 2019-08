Amalia Pando cree que Mesa debe aclarar denuncia de pago millonario para ser Vice de Goni

La periodista Amalia Pando en su programa a través de las redes sociales se refirió a su intervención de hace 16 años en torno a Carlos Mesa y al supuesto pago que hizo Mauricio Balcázar para que sea compañero de fórmula de Goni Sánchez.

Amalia Pando manifestó “En síntesis, no tengo nada que ver, ni la declaración, la lectura de una carta de denuncia de hace 16 años, no tiene nada que ver con la denuncia que ahora presenta Teresa Morales sobre un posible acuerdo entre el MNR y Carlos Mesa para una compensación económica. Yo no he hablado de eso, ni se refiere a eso y menos que ese dinero haya salido de Gastos Reservados.

El que tiene que decir si salió de los Gastos Reservados, ya que dice que sí le pagó, es Mauricio Balcázar y *yo espero que también Carlos Mesa nos de una conferencia de prensa y nos cuente, como yo le estoy contando ahora ¿Qué ocurrió en esos días?”

Fuente: Detrás de la Verdad

