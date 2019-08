Bolívar sube en 100% y más los precios de las entradas para el clásico

Salvo en las curvas, BAISA SRL incrementó en un 100% o más los precios de las entradas para el clásico con The Strongest, que se jugará el sábado 31 de este mes, con respecto a sus otros partidos como local en lo que va del torneo Clausura.

El boleto más barato, ya sea para la curva norte o para la sur, cuesta 70 bolivianos, a no ser que sea adquirido mediante el sistema electrónico, en ese caso su valor es de 50.

La empresa que administra al club ha puesto 30.000 entradas a la venta, primero vía internet antes de que la afición pueda disponer de ellas el mismo día del encuentro en las ventanillas del estadio Hernando Siles.

El clásico 216 en la historia del fútbol profesional boliviano, desde que fue fundada la Liga en 1977, se jugará el sábado 31 a partir de las 15.30, y no el domingo 1 de septiembre, jornada que será dedicada al Día del Peatón.

Si se trata de una compra a través de internet, los costos son los siguientes: 200 bolivianos la butaca, 120 la preferencia, 80 la recta de general y 50 cualquiera de las curvas.

El fuerte incremento tiene que ver con la venta el mismo día del encuentro, desde las 10.00 en Miraflores.

Ante San José, partido jugado el pasado domingo en el Siles, la butaca tenía un costo de 120 bolivianos; en cambio, para el clásico su costo es de 250. Para preferencia, la subida es de 70 a 150; para la recta de general, de 50 a 100; y solo en el caso de las curvas el incremento es menor a 100%, aunque se aproxima: un boleto para ver el partido Bolívar vs. San José valía 40, pero para Bolívar vs. The Strongest fue elevado a 70.

Los precios también tuvieron un incremento con respecto al clásico 215, en el que Bolívar igualmente fue local por el torneo Apertura. The Strongest se impuso esa tarde por 1 a 3.

En aquella ocasión la butaca valía 200 bolivianos, la preferencia 120, la recta de general 90 y las curvas, a 70 bolivianos —el único precio que se mantiene para lo que viene—.

Bolívar marcha en segundo lugar del torneo Clausura, con 18 puntos; The Strongest ocupa el cuarto puesto, con 14. Wilstermann es el líder (21) y Nacional Potosí (16), el tercero.

Pero antes del clásico, que se disputará por la jornada 10, los atigrados recibirán el domingo a Wilstermann; mientras que los celestes visitarán a Aurora en Cochabamba.

Los datos

Tras el descanso

Bolívar no practicó el lunes, jornada dedicada al descanso tras su derrota del domingo ante San José. Ayer, todo el plantel volvió al trabajo en Tembladerani.

18 puntos

tiene Bolívar, ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura. Su rival del domingo, Aurora, está con 6.

El día antes

Los celestes tienen previsto viajar a Cochabamba el sábado, pasado el mediodía, para quedar concentrados a la espera del encuentro del día siguiente, que se disputará en el estadio Félix Capriles.

La Razón / Jaime Ayllón / La Paz