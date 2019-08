Buscan en Bolivia a Nicolás Holmzem, un motociclista de Luxemburgo

Nicolás Holmzem mide 1,7 metros de altura. Su motocicleta es un Suzuki blanco DR650 (registro y34412). Probablemente lo vieron en Tarija, Bolivia; la familia pide ayuda para encontrarlo.

Nicolás Holmzem. Foto: Facebook Help – missing person in Bolivia

La Paz, ANF.- La familia de Nicolás Holmzem, un motoquero de Luxemburgo, creó el grupo de Facebook Help – missing person in Bolivia (Ayuda – persona desaparecida en Bolivia), en el que lo busca, puesto que desde fines de junio no tiene información suya. El último dato que se conoció esta jornada es que el extranjero pasó por el municipio de Rurrenabaque y que luego, posiblemente, fue visto en el departamento de Tarija.

“Acabamos de confirmar avistamientos de Nicolás en Rurrenabaque (La Paz) hace unas tres y cuatro semanas. Ahora hemos recibido más informes recientes de avistamientos de Nicolás alrededor de Villamontes y Tarija. Si eres de estas áreas o pasa a viajar allí, por favor, mantén tus ojos fuera para él”, escribió, la mañana de hoy, ‎Catherine Holzem‎, hermana de Nicolás, en el grupo.

La familia y algunos de los amigos de Nicolás abrieron este grupo abierto en Facebook y otras páginas, debido a que desde finales de junio no tuvieron contacto con él y lo último que este les dijo es que iba a viajar de Cuzco, Perú, a Bolivia y después a Argentina.

Nicolás Holmzem, de 44 años de edad, inició un viaje por Sudamérica en motocicleta en abril de este año. Presuntamente habría ingresado por Puerto Acosta a Bolivia, a finales de junio, de acuerdo con datos que se les proporción a la familia.

Hasta el momento, la familia no hizo una denuncia formal en la Policía boliviana, pero esta inició una investigación de oficio sobre este caso, por lo que se pondrá en contacto con la Delegación de la Unión Europea en Bolivia.

“No hemos conocido un dato formal por parte de algún familiar o entidad oficial; sin embargo, hemos asumido conocimiento mediante la red social de la búsqueda de este ciudadano, lo que nos permite a nosotros iniciar algunas acciones de investigación”, explicó la jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gabriela Coca, a la red Unitel.

Dicho inicio anuncio fue agradecido por la familia: “Finalmente algo de luz en la oscuridad! Nicolás ahora está activamente buscado por la policía boliviana”.

De acuerdo con los datos que la familia colocó en el grupo de Facebook, Nicolás mide 1,7 metros de altura. Su motocicleta es un Suzuki blanco DR650 (registro y34412).

“Es un motociclista muy experimentado y ha estado en bicicleta por América del sur desde abril, pero no ha estado en contacto desde el 15 de junio de 2019. Que generalmente evitar zonas turísticas prefiriendo gastar Tiempo con locales”, anotó la familia.