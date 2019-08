Cinco tácticas para adelgazar sin darte cuenta y quitarte la barriga

Esa barriga no se crea a base de comer ensaladas. (iStock)

De esta manera, desde Timesnownews nos recuerdan una serie de trucos, fáciles de cumplir, que pueden hacer que retomemos esa vida “healthy” y nos sirvan de estímulo para perder peso de manera saludable y duradera.

Si no quieres, o no te gusta, hacer dieta o visitar el gimnasio, estos consejos pueden ayudarte en tu proceso de adelgazamiento sin que casi te enteres. Además, con estas estrategias, basadas en preceptos científicos, comenzarás a sentirte mejor contigo mismo casi desde el inicio.

Cinco trucos para adelgazar

Cuando adelgazas, no puedes elegir exactamente de qué parte del cuerpo quieres reducir peso, pero estas tácticas están muy enfocadas a que te deshagas de los kilos extras que estás acumulando en la tripa.

La grasa que se acumula en el vientre es una de las más difíciles de quitar

Añade más proteína a tus comidas. Comer proteínas puede aumentar la sensación de saciedad, reducir el hambre y hacerte consumir menos calorías. Como ejemplo, un estudio reveló que los participantes que aumentaron la ingesta de proteínas en un 15%, consumieron, de media, 441 calorías menos por día y experimentaron una pérdida de peso de unos 5 kilos en tres meses.

De este modo, intenta añadir proteína magra, como pescado, pechugas de pollo, yogur griego, lentejas, quinoa y almendras a tu dieta para bajar de peso y estarás reduciendo, sin apenas darte cuenta, la ingesta de calorías que entran en tu organismo.

La fibra, un gran aliado. Para reducir la grasa del vientre es primordial que añadas a tu alimentación diaria productos ricos en fibra. Al mismo tiempo que te ayudará a adelgazar, por la mayor sensación de saciedad, reduce el riesgo de ciertas enfermedades como el estreñimiento o la hipertensión.

Hábitos fáciles de sustituir

Bebe más agua. Seguro que has oído que beber agua, especialmente antes de las comidas, puede ayudarte a comer menos y, por tanto, a adelgazar. Es cierto. Un estudio demostró que los participantes que tomaron medio litro de agua media hora antes de las comidas redujeron su ansiedad por comer y perdieron un 44% más de peso respecto a los que no lo hicieron.

Adiós a las bebidas azucaradas. El azúcar procesado es el peor ingrediente que puedes consumir. Este tipo de bebidas, con altas dosis de azúcar, están muy relacionadas con la ganancia de peso, la obesidad abdominal y el aumento de contraer enfermedades coronarias y diabetes. Cambia los refrescos por agua, té verde u otras alternativas saludables.

Un paseo tras cada comida. Si no te va mucho eso de hacer deporte, no te preocupes, porque no te vamos a pedir imposibles. Simplemente, que te des una vueltecita de entre quince y treinta minutos tras cada comida puede hacer maravillas en tu proceso de adelgazamiento.

Los refrescos azucarados nos llenan de calorías vacías que son muy difíciles de eliminar

Según los expertos, darte un paseo justo tras la comida o la cena es mucho más beneficioso y efectivo para la pérdida de peso que si esperas una hora a hacerlo. Quemarás más calorías, ayudará a tu digestión y mejorará los niveles de azúcar en sangre.

