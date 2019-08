Cocaleros del Chapare irán a Tarija, Potosí y Chuquisaca para hacer campaña por el MAS

Las seis federaciones de cocaleros de Chapare decidieron conformar comisiones para reforzar la campaña en las zonas donde el MAS tiene dificultades electorales. De ese modo, la Federación Trópico estará en La Paz y Potosí; la Federación Carrasco, en Tarija, y la Federación Yungas, en Chuquisaca.

“Con los compañeros de Chapare vamos a recorrer Potosí, Sucre y Tarija en estas semanas que vienen para reforzar la campaña”, declaró el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

De acuerdo con las explicaciones de la ejecutiva de la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, Segundina Orellana, las seis federaciones fueron comisionadas para apoyar la campaña a la reelección del presidente y líder cocalero, Evo Morales. Además, detalló que la Federación Mamoré-Bulo Bulo estará en Santa Cruz; la Federación Chimoré, en Pando; la Federación Centrales Unidas, en Beni.

“Después de esto, por la tarde, retornamos al departamento de Potosí donde tenemos la agenda como Federación Trópico. Estamos cumpliendo una disposición de las seis federaciones, tanto en La Paz como Potosí para tomar conciencia e informar al pueblo”, declaró Orellana desde la localidad de Lahuachaca.

El viaje de estas comisiones se conoció una semana después de que el gabinete ampliado identificara que tienen problemas en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí. En ese entonces, la ministra de Culturas. Wilma Alanoca, aseguró que se iba a reforzar la campaña en esos tres departamentos.

La Federación Trópico llevó más de 300 personas en buses que se desplegaron a La Paz y luego a Potosí, donde deben realizar encuentros, confirmó Orellana.

“Solamente de la Federación Trópico estamos más de 300 personas delegadas, estamos en una caravana de nueve buses, eso significa bastante cantidad de hombres y mujeres que ayer (por el martes) visitamos la población de El Alto y ahora estamos en uno de los municipios, en Lahuachaca, luego a la noche partimos a Potosí”, detalló la dirigente.

El rechazo

El ejecutivo de los cocaleros de Chapare y candidato del MAS, Andrónico Rodríguez, reveló que existen problemas en estos departamentos, y explicó que el rechazo al MAS se debe a la mala información que reciben los propios comunarios.

“Yo, en lo particular, estuve en Potosí, en La Paz, igual en Sucre, en diferentes provincias de Cochabamba. Es lo que hemos visto, hay descontento, de acuerdo, pero no queda de otra para ellos, porque no hay otro liderazgo fuerte, no hay propuesta convincente, entonces no queda otra que Evo Morales”, graficó Rodríguez.

Explicó que la gente cree que Evo Morales y Álvaro García Linera quieren perpetuarse en el poder y ellos están explicando que lo único que pidieron son cinco años más, y luego darán un paso al costado.

“Algo que la gente ha destacado es lo que dijo el vicepresidente, cinco añitos más, queremos completar la tarea, eso, de alguna forma, genera una especie de duda, piensan de que se van a perpetuar en el poder, no van a querer salir. Eso es lo que había generado una campaña intensa en las áreas rurales, pero la gente dice de propia boca y luego de escuchar cinco años más, cuál es el problema, daremos oportunidad”, relató.

La distancia

Rodríguez explicó que el número de dirigentes que viaja es dependiendo del tamaño de la federación, e informó que las federaciones Trópico y Carrasco son las más grandes y tienen la misión de viajar con más gente.

Aseguró que ninguna institución y menos el MAS financia el viaje de estas comisiones. Son las propias federaciones que se organizaron hace más de tres meses para hacer campaña en todo el país por recomendación del presidente Evo Morales.

“El presidente dijo bien claro: Ustedes vean, si es necesario vayan, yo no tengo plata revisen mi cuenta está abierta, cómo antes nos movilizábamos, antes no teníamos ni auto, teníamos bicicleta’, por eso la gente, con mucha conciencia se moviliza. Uno que otro siempre cuestiona”, afirmó.

EL DEBER / Marco Chuquimia / La Paz