Colombiano que mató a joven boliviano llora y se dice arrepentido, tras ser capturado por pobladores de Teoponte

Un video que circula en redes sociales muestra a un ciudadano colombiano confesar ante un grupo de personas, que lo capturó y agredió, haber matado a un hombre. La Policía confirmó lo ocurrido en Teoponte, en el norte de La Paz.

El hecho pasó cerca de la 01.00. Richard Luis Mamani, de 25 años, perdió la vida tras ser apuñalado en un local nocturno por el ciudadano colombiano, quien perpetró el crimen bajo efectos del alcohol, según dijo.

“En primera instancia no tenía nada en contra (de la víctima), la verdad es que había tomado ron y mezclé con cerveza…, yo sufro así cuando mi esposa sale de mi casa al negocio de Marcos. Pienso que está con otro hombre y eso es lo que se me viene a la cabeza, los celos (…) no era mi intención venir aquí a hacer daño a nadie, estoy muy arrepentido”, explica el extranjero en el video, donde se lo ve sentado y con sangre en el rostro.

Según el informe preliminar de la Policía, Javier P. apuñaló al joven en el pecho, a la altura del corazón, lo que le causó la muerte de manera instantánea. El cuerpo de la víctima fue trasladado a Caranavi para la respectiva autopsia de ley, al igual que las personas que presenciaron el hecho para que presten su declaración en calidad de testigos, reportó radio Cepra.

Horas después del ataque, el acusado fue capturado en su domicilio por los pobladores del lugar, quienes indignados por lo ocurrido lo golpearon y lo llevaron a la plaza de Teoponte, donde amenazaban con hacer justicia comunitaria.

En un video difundido por radio Guanay Constelación se puede ver cómo es cercado por los pobladores que exigen se haga justicia.

La prima del joven de 25 años, contó que Richard se encontraba en un bar con sus amigos y que las personas que presenciaron el hecho le contaron que Javier llegó al local buscando a su mujer y que al ingresar se fue contra su primo para acuchillarlo sin ningún motivo.

“Él ingresó directamente y apuñaló a mi primo sin motivo, sin causa; con una herida en el corazón. La Policía ya remitió a los testigos a Caranavi para que brinden su declaración (…) Pedimos justicia (…)”, señaló la pariente de la víctima, de quien no se dio su nombre.

