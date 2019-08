Cómo destruir una ciudad en una semana, ¿no lo sabe?

Como destruir una ciudad en una semana, no lo sabe? Venga y aprenda del municipio de Santa Cruz de la Sierra donde no existe ruta ni intersección sin colapso vehicular y no hablo de horas pico, ahí, olvídese no existe por donde escapar, los que escaparon fueron los funcionarios de la Secretaría de Movilidad Urbana y de Tránsito. Dicen que hay personas que tocan algo y lo conviértete en oro, acá estos tocan algo y lo convierten en _______________. rellene usted el espacio en blanco.









Fuente: Julico Jordán