“Desde el vientre de mi madre estoy en la política”

El Bunker

José Carlos Chávez, candidato por la #C44 por Comunidad Ciudadana, en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, dijo que la política la lleva en la sangre y que está muy motivado por trabajar por la gente más necesita de su circunscripción. “Entro a la política por herencia de mi madre (Maida Paz), desde su vientre estoy en la política”.

Chávez habló desde la experiencia y dijo que promete no desaparecer, si gana las elecciones, como lo hacen los candidatos una vez consiguen llegar al poder. “Hemos visto candidatos que llegan al poder y se olvidan de la gente, eso lo digo por experiencia porque soy de barrio. Hemos tenido candidatos que han ganado y nunca más lo hemos visto en la circunscripción”.

“La política para mí es para ayudar a los demás”, agregó.

Mesa, el blanco de todos

El candidato fue muy crítico al referirse a Óscar Ortiz, dijo que no tiene moral para defender el 21F porque está haciendo lo mismo que el presidente, al no renunciar a su cargo para ser candidato nuevamente. “La gente sabe, no es tonta como ellos piensan, ellos debieron renunciar y respetar la constitución. Óscar Ortiz, Tomás Monasterio y Luis Alberto Vaca, con que moral van a decir que van a defender el 21F si hacen lo mismo que Evo”.

“Están todos contra Carlos Mesa, todos cometen actos ilegales y no quieren ser culpables. Estamos cansados de que violen la constitución, luego nos dicen que nosotros somos parecidos a Evo Morales”, criticó.

#Propuesta

En cuanto a la propuesta, Chávez, indicó que luchará para destruir la corrupción y recuperar la democracia. Asimismo, dijo que trabajará para ofrecer mayores oportunidades de empleo para los jóvenes, y para mejorar la salud y educación.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker