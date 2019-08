Devaluación de la moneda argentina afectará a empresarios y productores bolivianos

La Paz, 12 de agosto (Urgentebo).- Empresario y productores bolivianos serán afectados de manera inmediata por la devaluación de la moneda argentina, debido a que se incrementará la importación y el contrabando de productos, disminuirá las exportaciones no tradicionales e ingresarán a Bolivia menos turistas de Argentina, manifestó el gerente general en Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

Tras la derrota en primarias del presidente Mauricio Macri frente al candidato peronista, Alberto Fernández, el Banco de la Nación Argentina reportó que el dólar subió un 32 por ciento, mientras la moneda local se devaluó en 24 por ciento.

Rodríguez indicó que este fenómeno significa que saldrán más dólares de Bolivia para la compra de algunos productos, porque muchos de estos bajarán los precios de su manufactura, además ingresará menos divisa estadounidense de Argentina al país.

“Esto que está pasando hoy día el efecto es inmediato, podemos estar pensando (por ejemplo) que los vino argentinos pueden estar entrando en mayor cantidad, por vía legal o contrabando, o mayor presencia de cereales como arroz y maíz”, enfatizó Rodríguez.

En la gestión pasada, de manera legal, entró de argentina al país 272.000 toneladas de harina por $us 96 millones; trigo, 75,433 toneladas equivalentes a $us 15 millones; insumos agrícolas; más de 4.000 toneladas evaluados en $us 14,5 millones; pescados, 9.508 toneladas por un valor de casi $us 12 millones de dólares y arroz, aproximadamente 17 toneladas por $us 8 millones.

El gerente del IBCE indicó que Bolivia exporta a Argentina 114 productos, entre los cuales están: banana, urea, alcohol etílico, sulfato de bario, palmito, hierro, aceite de soya, tejidos, maderas acerradas y otros. Por lo cual esta devaluación de la moneda argentina hará que la demanda de la manufactura boliviana disminuya en el vecino país.

Asimismo, señaló que los turistas de Argentina llegarán en menor cantidad a territorio nacional y aumentará el número de bolivianos que visitará el país extranjero para gastar su ahorros en dólares.

Rodríguez puntualizó que ante esta situación lo que se debe hacer es generar políticas para disminuir los costos de producción, transacción y comercialización para en lo futuro aumentar la productividad y la competitividad.

“En los que respecta al 94 por ciento de nuestro comercio de exportación con Argentina, eso tiene que ver con un contrato firmado y es de obligatorio cumplimiento, mientras que el saldo tiene que ver con un negocio entre privados y ese negocio se basa en la reglas de mercado y nosotros vamos a seguir vendiendo mientras seamos competitivos”, acotó.

