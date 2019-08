Dicen que Chi no fue presentado por deber $us 100 mil al PDC

El supuesto reemplazante de Jaime Paz Zamora respondió sobre la acusación que no sabe si Norma Piérola “es diputada o una delincuente social”.

La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola denunció ayer que la presentación de Chi Hyun Chung no se llevó a cabo porque el candidato no pagó 100 mil dólares al partido.

En respuesta, el aludido respondió: “Yo no sé si ella es diputada o es una delincuente social”, según la agencia ANF.

“A mí no me consta eso (que deba el dinero), yo simplemente repito lo que me han informado nuestros militantes reales del PDC”, explicó la diputada.

Chung aseguró que no pagó nada al PDC y que las denuncias en su contra son falsas. Agregó que al partido se entrega “pequeñas cuotas” como para cubrir los refrigerios, según el noticiero Al Día, del canal Bolivisión.

“Los integrantes tienen que hacer una pequeña cuota, no es mucho. Son pequeñas cuotas que uno tiene hacer para que podamos nosotros tener refrigerios, para que podamos movilizarnos, eso es lo normal”, manifestó Chi Hyun Chung.

No obstante, cuando se le preguntó por el monto al que asciende cada cuota, contestó: “Esa cosa no puedo decirlo (sic) porque son cosas internas del partido. Ustedes no tienen por qué estar en posición judicial ante una denuncia falsa”, manifestó.

La presentación oficial del supuesto reemplazante de Jaime Paz Zamora como candidato presidencial estaba prevista para el viernes, en un hotel de la ciudad de La Paz, al mediodía.

Sin embargo, antes de la hora prevista y cuando los medios de comunicación estaban listos para reportar el hecho, se canceló.

La candidata a la Vicepresidencia por el PDC, Paola Barriga, justificó que Chi Hyun Chung es una “propuesta” para la candidatura presidencial de un grupo afín a su partido y que el Comité Nacional está reunido para debatir sobre este tema.

Piérola aseguró que muchos no asistieron a la presentación porque tanto el presidente de PDC, Luis Ayllón, como Barriga habían influido en la decisión de ausentarse al evento.

“Informan que justamente ayer (viernes) no estuvo el señor Luis Ayllón porque (Chung) sigue actuando pese a estar destituido, no estuvo presente ni Paola Barriga porque ella también dio una declaración de que estaba en Cochabamba. A decir de ella (Barriga), les pidió que no vayan a las otras personas porque no habría pagado los 100 mil dólares que se habría comprometido inicialmente”, dijo Piérola.

La diputada no descartó que impugnará la posible candidatura si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acepta al candidato boliviano de origen coreano.

La candidatura de Chi “no es oficial”

Polémica En junio de 2016, la Fiscalía aprehendió a Chi Hyun Chung por una acusación sobre negligencia médica que supuestamente cometió.

En junio de 2016, la Fiscalía aprehendió a Chi Hyun Chung por una acusación sobre negligencia médica que supuestamente cometió. Impugnación “Vamos a impugnar, porque la Constitución establece que un candidato debe ser boliviano de origen, no nacionalizado”, dijo Piérola.

