Diego Ayo critica campaña electoral de Mesa liderada por Ricardo Paz e identifica debilidades

El exvocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, criticó la campaña electoral de Carlos Mesa que está liderada por Ricardo Paz, e identificó 10 «mitos o medias verdades» que impiden sobrepasar -según dijo, la estrategia de «inmolación».

Ayo, en una columna publicada este pasado domingo, en el matutino Página Siete, titulada «La patria no espera, ¡pactemos carajo!», manifestó que «es necio no darnos cuenta de que más allá de la evidente manipulación en curso, Mesa es la sombra de lo que pudo ser» y cuestionó la explicación metodológica que brinda Paz, la que calificó de «un despropósito a estas alturas».

Diego Ayo calificó de «error monumental» la idea de no realizar ninguna alianza con el frente político de Rubén Costas (Gobernador de Santa Cruz) y por ende con Óscar Ortiz, presidenciable por Bolivia Dijo No (BDN), aunque urgió pese a que el último ya no quiera una alianza consolidar la unidad.

Dijo que la tesis de que «ya es tarde» posiblemente «es la más estúpida», pues – según indicó- se puede lograr unidad con Costas y Ortiz tras ofrecerles cargos de alcalde y gobernador, entre otros.









Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]