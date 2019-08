El piropo de García Linera

El piropo que le lanzó el vicepresidente y candidato ilegal Álvaro García Linera al postulante de “Bolivia dijo No”, Oscar Ortiz, no debería ser tomado a la ligera, pues el autor de la lisonja no es de las personas que hacen favores a nadie y menos a un adversario. García dijo hace unos días que Ortiz dará una sorpresa el día de las elecciones, haciendo alusión al crecimiento que ha tenido el senador en las encuestas. La declaración provocó la reacción de los allegados de Carlos Mesa, quienes inmediatamente hablaron de una alianza de Ortiz con el MAS o al menos de una funcionalidad. La táctica evidente es lógicamente hacer pelear a los candidatos opositores y según los analistas este tiro por elevación no hace más que beneficiar al binomio inconstitucional encabezado por Evo Morales, que está urgido de mejorar sus porcentajes de aceptación.

Fuente: El Día