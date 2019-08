El TSE cambió tres veces su posición sobre sustituciones

Los vocales electorales cambiaron en tres oportunidades, entre julio y agosto, su decisión de aprobar o no la sustitución de candidatos a Presidente y Vicepresidente, después que en junio el expresidente Jaime Paz Zamora le moviera el piso con su renuncia al Partido Demócrata Cristiano (PDC), pese al carácter vinculante de las elecciones primarias que solo aceptaba en caso de muerte o enfermedad grave.

El viernes, el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó las sustituciones de los binomios presidenciales. “La Sala Plena tomó en cuenta las leyes nacionales, tratados internacionales, elementos doctrinarios y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos permite establecer que deben prevalecer, ante todo, los derechos políticos de las y los militantes de las organizaciones políticas, enmarcados dentro de los derechos colectivos de la ciudadanía en general de elegir a presidente y vicepresidente”, manifestó entonces la presidenta del TSE, María Eugenia Choque.

El Órgano Electoral recurrió al mismo argumento, para aprobar las sustituciones, utilizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar al binomio, Evo Morales y Álvaro García Linera, en 2017 pese a que el referendo del 21 de febrero de 2016 rechazó la reelección indefinida. La oposición dijo que la decisión del TSE es una prueba de que las elecciones primarias y la Ley de Organizaciones Políticas sirvieron para legitimar la candidatura inconstitucional del binomio masista y su parcialidad con el Ejecutivo.

Las tres indecisiones

El 12 de julio el pleno del TSE rechazó la renuncia de Paz Zamora al PDC para continuar como candidato presidencial para las elecciones del 20 de octubre. “Sí, se ha rechazado la renuncia en aplicación de lo que es todo el proceso de las (elecciones) primarias”, dijo entonces la presidenta del TSE, María Eugenia Choque. Dejó establecido que solo habían dos causales para la renuncia: La muerte o una enfermedad gravísima comprobada.

El 17 de julio, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, aseguró que la Ley de Régimen Electoral permite la sustitución de candidaturas por renuncia desde el 19 de julio. Entonces ya habían dos renunciantes: Paz Zamora y el candidato a Vicepresidente de Bolivia Dijo No, Edwin Rodríguez. Costas explicó que “la Ley de Régimen Electoral, en el Art. 108, habla de la sustitución de candidaturas; en el inciso I, de las listas de candidatos que podrán sustituirse por causa de renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad. Entonces, este artículo que está vigente, que es el 108, está abriendo, después de la presentación de las listas de candidatos, la opción de que, de darse una contingencia de una eventual renuncia, se tenga que sustituir”.

El 29 de julio, el vocal del TSE, Édgar Gonzales, aseguró que el TSE no emitirá un nuevo pronunciamiento sobre los candidatos disidentes a Presidente y Vicepresidente del PDC ni del Bolivia Dice No, respectivamente, debido a que “no hay la figura de renuncia en la ley”. Explicó que con base a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas no existe la figura de renuncia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.

“Para el TSE no hay renuncia”, enfatizó entonces. “Los casos ya han sido resueltos. Hace poco más de un mes ya se ha analizado y se ha rechazado la renuncia de Paz Zamora, (…) y en el caso de Rodríguez también hace poco más de dos semanas. Es lo que dice la ley, nosotros aplicamos la ley”, explicó entonces y dijo que las respuestas fueron aprobadas en Sala Plena y por unanimidad. Ahora Pan-Bol y Frente para la Victoria solicitaron sustituciones.

Después, el exsecretario de cámara del TSE, Fernando Arteaga, sostuvo que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, que por diversos motivos renunciaron, pueden quedar inhabilitados si no presentan dos requisitos: el certificado actualizado del Sippase y la renuncia documentada si es funcionario público.

Correcta decisión

Arteaga dijo ayer a Página Siete que la aprobación de las sustituciones es correcta porque toma en cuenta la primacía de la Constitución Política del Estado que en su artículo 26 permite la participación de candidatos de manera libre y eso “garantiza el derecho de participación de las organizaciones políticas y de los mismos candidatos”, además “pone a todos en igualdad de condiciones”.

Sin embargo, el experto manifestó que si bien el TSE aprobó las sustituciones, las próximas elecciones primarias “necesitan un ajuste para su aplicación posterior”, pues en este caso hubo un gasto innecesario de 27 millones de bolivianos. Dijo que las primarias no permitieron una democracia interna, más bien aceleraron a los partidos políticos para que garanticen su participación en las elecciones generales, pues sus binomios no están conformados adecuadamente.

Punto de vista

Jorge Lazarte exvocal de la CNE

Hay un caos jurídico ocasionado por el Tribunal Electoral

Es un caos. Hay un caos jurídico ocasionado por el Tribunal Supremo Electoral. Es un caos jurídico que el país no ha conocido ni siquiera en los 200 años de vida que tiene. Alguien tiene que poner orden como en cualquier caos y ellos (los seis vocales) no están en condiciones de poner en orden porque ni se dan cuenta de lo que hacen o les dicen hacer cosas contra ellos mismos o sin que ellos se den cuenta están caotizando el país.

Otra cosa es que algún partido se beneficie y aplauda. Pero si tenemos una opinión de todo lo que hicieron (los vocales) en el último tiempo es realmente caótico, no hay una línea de razonamiento jurídico. Cuando es caótico todo se puede esperar.

No creo que todo sea responsabilidad del Gobierno y no creo que sean estúpidos en hacer las cosas hasta ese extremo, aunque ellos tienen que ver porque ellos han designado miembros del TSE, pero también está la incompetencia del los miembros del TSE, son incompetentes, no tienen formación jurídica ni política, los pusieron ahí porque había cargo vacante y tienen que entregar resultados del proceso electoral y van a desaparecer; todo el mundo olvidará. La oposición tendría que iniciarles un proceso, eso permite las leyes.

La sociedad también ha permitido, en parte, ha consentido que eso ocurra. A una buena parte de la sociedad no le interesa para nada que las reglas jurídicas se cumplan, lo que les interesa es estar en el lugar que tienen que estar y si para eso tienen que atropellar la ley y la CPE, lo hacen todos los días y de manera que el TSE no tiene el monopolio de violar la ley o de caotizar el ordenamiento jurídico electoral. Aunque el Gobierno se debilita, sigue siendo fuerte que la suma de los partidos de oposición, porque muchos de ellos han abandonado y lo que debió ser una obligación trabajar sobre ciertos principios y hacerlos cumplir y exigir el cumplimiento del TSE, han hecho muy poco en eso y por ello el Gobierno y el TSE han podido obtener victorias y de las que la oposición no pudo aprovechar porque lo que tenían para ganar, ahora todo lo tienen para perder.

Página Siete / Cándido Tancara Castillo / La Paz