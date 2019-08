Emilio Martínez en NM: “Cobrar por una candidatura indica que se está en política por negocio”

Entrevistado anoche en el programa No Mentirás (PAT), el escritor y periodista Emilio Martínez remarcó que existen “111 páginas de documentos sobre pagos al canal de TV de Mesa sin procedencia clara”, sumando 831.454 dólares, cifra que se aproxima a la citada por el ex ministro de información Mauricio Balcázar, sobre el monto que habría cobrado el ex presidente por integrar el binomio emenerrista en el 2002.

“Mesa no puede escudarse alegando guerra sucia y debería transparentar estas cuentas por ética. Cobrar por una candidatura indica que se está en política por negocio”, subrayó.

Martínez precisó que, además de las declaraciones de Balcázar y de los documentos divulgados, existe otro testimonio reservado incluido en su libro “El caudillo ilustrado”, además de una investigación paralela de Carlos Valverde y revelaciones recientes hechas por el politólogo Manfredo Bravo, ex integrante de la jefatura de campaña del MNR en el año citado.

El autor también habló sobre otros temas tocados en su libro, como los planes de Mesa para disolver el Congreso en el 2005, frustrados por una reacción adversa de la embajada norteamericana.

Ver el video aquí.



