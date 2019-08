Esposa de Franclin Gutiérrez: «Mi hija ya no come, está triste»

Familiares de Gutiérrez junto a uno de los abogados, ayer. Foto: Adepcoca

Cristina Acuña, esposa del presidente de la Adepcoca, Franclin Gutiérrez, relató que su hija, de seis años, sufre por el encarcelamiento de su padre, y asegura que cuando éste no logra llamar por teléfono, la niña deja de comer.

“Tenía dos hijos con Franclin, el menor que murió (en 2018) iba a cumplir dos años. Ahora es mi hijita mayor la que sufre cuando ve a su papá y ya no quiere separarse. Cuando (Franclin) no llama, ella deja de comer, es lo que más me duele”, lamentó Acuña.

La esposa del dirigente, explicó a Página Siete que su familia está reunida en Tajma, pueblo natal de Gutiérrez, con la esperanza de que hoy puedan verlo por unos minutos, durante la inspección técnica ocular, programada por la Fiscalía. El acto investigativo fue convocado dentro del caso de la muerte del policía Daynor Sandoval, muerto en La Asunta por una herida de bala, hecho por el que el Gobierno acusó a Gutiérrez, de ser el autor intelectual.

Acuña recordó que junto a Franclin tiene dos hijos de crianza, Jésica y Cristian de 16 y 17 años, los que también esperan su llegada, aunque sólo sean por unos minutos. Los dos adolescentes ahora apoyan con su trabajo para mantener a la familia.

Ayer junto a los niños y la esposa, también estaban los padres de Gutiérrez, que junto a otros vecinos esperan que la Policía les permita saludarlo.

Si bien existe apoyo al presidente de Adepcoca, los pobladores dijeron que evitarán aglomeraciones para no entorpecer el trabajo de la Fiscalía.

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz

