Gobierno dice que la inversión extranjera en Bolivia creció en $us 69 MM durante primer trimestre del año

El Ministerio de Economía informó que al primer trimestre de la presente gestión la inversión extranjera directa neta en Bolivia llegó a $us 53 millones, cifra que representa un crecimiento de 431% frente a similar período de 2018, cuando recibió solo $us 16 millones. Los datos muestran un crecimiento de $us 69 millones, según los datos oficiales.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El incremento está explicado por los menores pagos de dividendos extraordinarios en el sector de minería, junto con una mayor reinversión de utilidades, siempre según los datos oficiales.

Respecto a la composición de la inversión directa bruta recibida, los principales sectores receptores fueron Hidrocarburos ($us 98 millones), Industria manufacturera ($us 81 millones) y Otros servicios ($us 27 millones), los cuales representaron el 96,7% del total recibido.

Un reporte de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal) da cuenta que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Bolivia cayó de $us 716 millones a $us 361 millones en 2018. La caída es la más baja desde 2006 ($us 259 millones) y está por debajo de Paraguay que captó solo $us 454 millones.

Los datos publicado por Economía este miércoles muestran una repunte de los indicadores.

También destaca que la Cepal, en su informe “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe – 2019”, destaca los acuerdos para la industrialización del litio firmados en 2018 entre la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y dos empresas extranjeras.

Uno de los acuerdos suscritos con la alemana Systems Alemania GmbH (Acisa), por una inversión estimada de $us 1.300 millones, permitirá la constitución de una empresa mixta de producción industrial de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio.

Otro de los acuerdos, esta vez con la empresa china Xinjiang TBEA Group-Baocheng, abre paso a la construcción de las plantas industrializadoras de sulfato de potasio, hidróxido de litio, ácido bórico, bromo puro y bromuro de sodio en los salares de Pastos Grandes (Potosí) y de Coipasa (Oruro), con una inversión superior a $us 2.000 millones.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz