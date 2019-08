Harmony OS, Huawei anuncia oficialmente su sistema operativo

Y es que después del varapalo recibido por la compañía en cuanto a los vetos impuestos por el gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, la firma china avanza oficialmente su nuevo sistema operativo open source para sus teléfonos móviles, televisiones y el resto de dispositivos inteligentes de la compañía.

Harmony OS, es oficial y por tanto se pone sobre la mesa un sistema operativo con el que la empresa lleva tiempo trabajando y que tenía el nombre en clave Hongmeng. Aprovechando una conferencia de desarrolladores que ha tenido lugar en Dongguan, donde la firma tiene un enorme y novedoso campus, Huawei anunciaba oficialmente el nuevo sistema operativo.

Así de esta forma la compañía se hace más fuerte si cabe gracias al trabajo de sus ingenieros de software ya que los de hardware todos tenemos claro que son muy fuertes. Hay que tener en cuenta que incluso con la noticia bomba de veto implantado por Estados Unidos la firma de investigación IHS Markit publicó esta semana un informe colocando a Huawei como el segundo fabricante de teléfonos de todo el mundo. Cualquier otra compañía hubiese sido “destruida” con tal noticia…

Después del anuncio de empresas como Google entre otras muchas por culpa de la administración Trump, la firma china tiene un periodo de cortesía hasta el próximo 19 de agosto, el cual finaliza las semana que viene. De esta forma todos los dispositivos Huawei dejarán de recibir actualizaciones de ningún tipo y los smartphones anteriores y posteriores quedarán fuera de cualquier servicio proveniente de la gran G, por lo que quedarán desamparados. Es por ello que Huawei con su CEO Richard Yu, CEO anunciaba que su SO será “completamente diferente de Android e iOS”.

Podemos decir que después de todo el revuelo ocasionado parecía que Estados Unidos aflojaría y permitiría a la compañía china seguir con sus negocios habituales con las compañías norteamericanas, pero la administración Trump sigue siendo bastante reacia a ello y tenemos la sensación que la incorporación en la lista negra no va a revocarse a pesar de todo. En cualquier caso la decisión sigue siendo posible aunque Huawei está siguiendo sus pasos para poder ser más autónoma y la muestra de ello es la presentación durante la madrugada de hoy de este nuevo Harmony OS.

Harmony OS no se lanzará de forma masiva

Esta es otra de las noticias de la presentación oficial del nuevo SO. Se espera que esta nueva versión del sistema operativo que finalmente acabará reemplazando directamente el actual sistema operativo en todos los dispositivos de la firma china (Android) se vaya implementando de forma paulatina en todos los equipos por lo que no esperes que esto sea visto y no visto a pesar que parece estar bastante avanzado. Y es que es casi seguro que la compañía se estaba preparando desde hace tiempo para una situación de este tipo, por lo que todo ha sido relativamente rápido hasta el lanzamiento o presentación oficial del nuevo sistema operativo de la compañía. Harmony OS será el sustituto de Android y Huawei seguirá insistiendo en que no está espiando a Estados Unidos u otros países.

El propio Yu, advertía que su lanzamiento internacional está previsto para principios de 2020 por lo que se espera que para el MWC de ese mismo año los nuevos equipos ya tengan este nuevo SO. Además se espera que para finales de este mismo año esta versión se empiece a ver en China. El mismo CEO anunciaba que era una lástima haber sufrido estas restricciones con las empresas ya que de lo contrario se hubiesen colocado con 300 millones de teléfonos en todo el mundo y se hubiesen convertido en el mayor distribuidor mundial de teléfonos móviles este año.

Lo que está claro es que con esta maniobra Huawei tiene mucho ganado y si la jugada le sale bien puede ser incluso mejor para una firma que desde hace años está realizando bien las cosas y trabajando duro fuera de China para conseguir establecerse como una marca puntera a nivel mundial, hoy en día es de las más fuertes sin duda y esto se puede ver superado si Harmony OS funciona como es debido y las aplicaciones de Google y el resto de compañías se adaptan rápido al SO.

