La candidata a diputada más joven de Bolivia sale bachiller este año y representa al MTS

Michelle Kin es la candidata a diputada uninominal más joven de Bolivia.La postulante, que representa al Movimiento Tercer Sistema (MTS), está en la promoción y afirma que después de salir bachiller quiere estudiar ciencias políticas.

Nació en Santa Cruz de la Sierra, en octubre del año 2000. Tiene 18 años. En la actualidad cursa en el Colegio Nacional Florida y es presidenta de la junta estudiantil de ese célebre centro educativo cruceño.

“Yo considero que me falta mucho por aprender. No soy una persona que viene de trayectoria, pero sí soy capaz de aprender y de luchar por esos jóvenes que sí queremos, que sí podemos y que no tenemos lo económico”, afirmó.

¿En la actualidad en qué centro educativo está?

Estudio en el Colegio Nacional Florida, que es un centro educativo histórico aquí en Santa Cruz. “La joyita cruceña”, le decimos nosotros. Estoy cursando mi último año de bachillerato.

¿Cómo es que decidió dar el salto a las arenas de la política?

Lo di gracias a mi familia y a mi colegio que fue el que me incentivó, y que fue el que me animó en congresos a hablar, a expresarme. Claro que sí, yo creo que tengo la voz de mando de mi colegio y fue lo que impulsó.

¿Cómo se da el vínculo con el MTS?, ¿por qué apostar por ese frente?

Porque me abrió las puertas, me dio el paso a esto. Otros partidos están abriendo las puertas a personas de la farándula, personas que no les interesa, por así decirle, la política. Yo no busco ningún interés político. A mí me llegó la propuesta de Félix Patzi, yo dije con mucho gusto que aceptaba.

¿Cómo hará campaña?

Estoy consciente que para hacer campaña se necesita un tema logístico de dinero. Yo no lo tengo. Yo estoy haciendo campaña con mi voz, voy a barrios, camino, saludo a la gente. El único tema logístico que tengo es el apoyo que me está dando Félix Patzi, que son algunos afiches.

Como joven, ¿cree que este sector debe ganar protagonismo en la política?

La mayoría de la sociedad boliviana somos jóvenes, y desgraciadamente nuestra juventud se está alejando del tema político, cuando somos los principales y debemos saber que el cambio es para nosotros.

Si es elegida, ¿qué impulsará en el Legislativo?

Como MTS, lo principal es que los jóvenes tengan su propia empresa, generen excedentes económicos.

En Bolivia estamos viendo que para acceder a un préstamo, ya sea de pequeñas empresas, piden un montón de requisitos y hay personas que no lo tienen, ponen miles de trabas… A los jóvenes no se nos da el préstamo porque desgraciadamente en Bolivia a los jóvenes nos tienen como inútiles, cosa que no es cierta. No por unos cuantos nos van a denigrar a todos. Hay jóvenes que sí queremos trabajar, sí queremos salir adelante.

La otra es la educación dual, que desde el cuarto de secundaria empiecen a generar ingresos económicos para su futuro, para la universidad.

Hay muchos casos de jóvenes que saliendo del colegio, agarran el dinerito y cuando ven que es fácil ganar el dinero, dejan los estudios y no consiguen una carrera. Por lo tanto, la educación dual es para que el joven se acostumbre a ganar el dinero y a estudiar, y sepa que sí se puede.

¿Qué planes tiene para el futuro en cuanto a estudios?

Más adelante yo quisiera estudiar ciencias políticas.

Yo me quiero quedar defendiendo los derechos de los jóvenes, de los ciudadanos bolivianos. Quiero llegar al Congreso, mi sueño es ser una senadora del Estado, y claro que sí, como cualquier joven que está emprendiendo su carrera política quisiera llegar a la presidencia.

En una palabra

Evo: Respeto la ideología de cada persona, pero estamos para consolidar a la juventud.

Mesa: Ya tuvo su oportunidad, debe dar paso a otros.

Patzi: Un gobernador muy intachable.

21F: Hay quienes lucharon, pero hay quienes se están colgando.

Reelección: En vez de estar unidos, está toda Bolivia desunida.

Santa Cruz: Una ciudad potente, con el voto dispersado.

20 de octubre: Es el día de la decisión.

Bolivia: Debemos sacarla adelante, y eso se hará con un cambio.

Página Siete / Pablo Peralta / La Paz