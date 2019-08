La guerra sucia ha llegado a límites impensables, todo articulado por una sociedad perversa de tres: el MAS, el “gonismo” y la candidatura de Oscar Ortiz.

Me han involucrado en siete procesos y las siete veces me he presentado porque no tengo NADA que ocultar #YaEsDemasiado. https://t.co/oMSC6b3HEr





Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert



