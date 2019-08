Ley del Cáncer, tan soñada y necesaria para salvar la vida de pacientes de escasos recursos

“Ya estoy condenada a muerte con el cáncer, qué más da si muero luchando», repetía una de las huelguistas en demanda de la Ley del Cáncer consensuada.

Las pacientes con cáncer cuando cumplían la huelga de hambre. Foto: ANF

La Paz, 3 de agosto (ANF). – Arriesgando su vida y su salud, enfermos con cáncer protagonizaron hace días atrás, una huelga de hambre de seis días en demanda de una Ley del Cáncer consensuada. Esa norma es tan soñada y necesaria para familiares y pacientes que día a día lidian con dolores y los altos costos que significa en el territorio nacional el tratamiento para esta temible enfermedad.

Tener una Ley de Cáncer consensuada en Bolivia, para los pacientes es un anhelo dorado de hace muchos años. Esa demanda hace poco cobró fuerza en La Paz, cuando los legisladores anunciaron que se preparaba un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados y que aparentemente había sido elaborada junto a los padres de familia de niños oncológicos, que tanto lucharon en la sede de Gobierno y en otras regiones del país, en especial en Santa Cruz, con protestas y crucifixiones para su promulgación.

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares del Hospital de Clínicas desconocía el contenido de la norma y pensaba que ese proyecto estaba dirigido a los niños con cáncer. Se sorprendieron cuando se enteraron que la iniciativa era “para todos”. Lo que más les afectó, según su dirigenta Rosario Calle, es que jamás los convocaron para saber cuáles eran sus necesidades, sus preocupaciones como enfermos oncológicos adultos.

Ante esa situación, el pasado 24 de julio, los pacientes de diferentes regiones del país, entre ellos La Paz, Potosí, Santa Cruz, Oruro, Pando y Cochabamba se organizaron y decidieron protestar en puertas de la Casa Grande del Pueblo para exigir una ley del cáncer con la participación de las asociaciones de pacientes que padecen esta enfermedad.

La tarde de esa jornada, cinco personas, entre enfermos y familiares, instalaron una huelga de hambre en la Unidad de Radioterapia del nosocomio miraflorino. La medida duró seis días y las huelguistas estaban dispuestas a continuar con su ayuno, pese a que estaban conscientes de que arriesgaban sus vidas por la enfermedad, algunas seguían recibiendo tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Con maté de coca, dulces, llanto, dolor, oxígeno y sobre todo la empatía entre las pacientes y familiares, se daban fortaleza para seguir con la huelga. Incluso los hijos de una de las pacientes con cáncer de mama, que cumplía el tercer día de ayuno, Celia Mendoza (64), le imploró para que abandone el piquete “por su salud”. Pero, con firmeza y cariño, la mujer le dijo que su lucha tenía el objetivo de conseguir tratamientos y medicamentos gratuitos.

“Ya estoy condenada a muerte con el cáncer, qué más da si muero luchando. Mi convicción es tener un tratamiento digno y gratuito. Tengo hijas, tengo nietas y no quiero que sufran de esta terrible enfermedad y no tengan los recursos para afrontar, por ellas lo estoy haciendo y por todos mis hermanos con cáncer. Si tengo que salir en un cajón de aquí (de la huelga), lo voy hacer”, aseveró.

Mendoza que se dedica a la venta de rellenos (de papa, postre y arroz) es mamá y papá de seis jóvenes. Vive en el Kenko de la ciudad de El Alto. En 2017 se enteró que tenía cáncer de mama y desde ahí comenzó su batalla contra esta terrible enfermedad. El año pasado perdió a uno de sus nietos por el cáncer de linfoma.

La mujer que tuvo que recibir oxígeno de emergencia contó que con una Ley del Cáncer consensuada y que garantice el tratamiento gratuito de la enfermedad, muchos pacientes serán beneficiados, sobre todo aquellos de escasos recursos que por falta de dinero no se tratan o abandonan sus sesiones de quimioterapia, ya que cada una cuesta entre Bs 5.000 y Bs 7.000, o las radioterapias que están por encima de Bs 14.000 y Bs 21.000, dependiendo de la cantidad que requiere el enfermo.

Otra de las preocupaciones y que piden que sea incluida en una Ley del Cáncer son los medicamentos oncológicos con arancel cero, con la finalidad de que sea accesible a las familias y personas afectadas.

Gobierno y el proyecto de Ley de Cáncer

Al sexto día de la huelga de los enfermos con cáncer, la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares del Hospital de Clínicas, Rosario Calle, recibió una invitación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, para reunirse y “viabilizar” una reunión con el presidente Evo Morales, como pedía el sector.

La invitación fue aceptada. Y en horas de la tarde (16:20) se anunció la firma de un acuerdo entre las autoridades y el sector, donde se comprometían a cumplir los siete puntos para que se levante el piquete de huelga: Análisis del proyecto de Ley del Cáncer, farmacias oncológicas, cuidados paliativos, profesionales oncólogos, socialización del proyecto Hospital Alto Sur, reunión con el presidente Morales y el óptimo funcionamiento de ambulancias y equipo de Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas.

El pasado jueves, diputados y los enfermos con cáncer comenzaron con el análisis de esta norma. De acuerdo a la secretaria de Fiscalización de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares del Hospital de Clínicas, Susana Zuazo, hasta el momento en la revisión del proyecto se evidenció que no se garantiza la atención gratuita, una vez que sea promulgada la ley.

De acuerdo a Zuazo, los legisladores afirman que la gratuidad se aplicará de forma paulatina. Pero ese dato no convence a los enfermos que saben que el cáncer no espera y por eso imploran que los tratamientos gratuitos sean una prioridad en ese proyecto.

“Los representantes de las otras regiones queremos que la ley garantice la atención gratuita y en la ley que se revisó eso no estaba así. (Las autoridades) indican que debe ser paulatino”, contó Zuazo a ANF.

Otra de las observaciones que tienen es por qué el Gobierno no garantiza la gratuidad de la atención del cáncer, cuando en Sucre recientemente se aprobó una norma que cubre gratuitamente los cinco tipos de cáncer más comunes.

“Esa Ley está siendo financiada por el Gobierno, a través de la Gobernación, entonces ¿por qué no se puede hacer eso en el resto del país?”, cuestionó.

La dirigenta aseguró que su organización “desde siempre soñó” con una Ley del Cáncer consensuada, una norma que dé soluciones y ofrezca atención integral y gratuita a los cientos de enfermos oncológicos que existen en el país y que claman por un tratamiento digno, equipos y especialistas.

Uno de esos casos es el de Marlene Muruchi, una joven madre con cáncer de tiroides que llegó de Oruro, para denunciar la carencia de medicamentos oncológicos y equipos para tratar la enfermedad. La joven relató que hace menos de un año que se enteró que padecía ese mal y desde entonces comenzó su “pesadilla”.

Oriunda de Uncía, donde no hay un centro de salud especializado para atender el cáncer, fue derivada a Llallagua, ahí también tropezó para recibir atención. Los pocos médicos no podían darle un diagnóstico certero la mandaron hasta Oruro. En esa ciudad peregrinó por tres meses en papeleos, pero al evidenciar que no existían medicamentos oncológicos ni el suficiente equipo y personal para tratar su enfermedad, decidió trasladarse hasta la sede de Gobierno.

“Me enterado que también tengo cáncer, en si no tengo conocimiento de esta enfermedad y a lo que escucho, lo que hablan, me da un poco de miedo. Vengo de más allá de Oruro, de Uncía, he caminado meses y hasta ahora no recibo tratamiento. Me mandan de un lugar a otro porque no hay medicinas ni doctores especializados”, dijo.

Señaló que tiene dos hijos pequeños y por quienes lucha por sobrevivir ante la enfermedad, aunque no sabe cuándo le programarán para recibir sus primeras sesiones de quimioterapia. Lamentó que por falta de una Ley del Cáncer su padecimiento haya empeorado y tenga que rogar por un tratamiento digno.

“Me da miedo. Hay peores enfermas que yo, hasta cuándo vamos a estar desamparadas por falta de una ley. Hasta ahora no he recibido mi quimioterapia, hace tres semanas que tenía que comenzar, pero en Oruro no hay oncólogos. Cuando escuché cáncer no pensé que era tan grave, había sido terminal. Ojalá que se apruebe la ley y con eso nos den tratamientos gratuitos, esta enfermedad es muy cara”, afirmó.

El análisis del proyecto de Ley del Cáncer en el Legislativo ingresó en cuarto intermedio hasta el próximo jueves, informó el diputado del MAS, Franklin Flores, quien aseguró que gobernaciones y alcaldías deben presentar propuestas para prevenir el cáncer a nivel nacional.

Además, dijo que estas instancias deben aportar con presupuesto para erradicar esta enfermedad que día a día se lleva a los bolivianos.