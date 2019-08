Líder indígena chiquitano clama por decreto de desastre nacional

Santa Cruz.- Emigio Poiché, dirigente de la Organización Indígena Chiquitana pidió al gobierno nacional más “sensibilidad” con el pueblo chiquitano y expresó la impotencia que tienen porque no se ha decretado desastre nacional después de 20 días de incendios que se han consumido más de un millón de hectáreas del bosque de la Chiquitania.

El indígena denunció que la propia identidad cultural de su pueblo, y desde sus ancestros, siempre cuidaron la madre naturaleza, por eso el chiquitano cuida la naturaleza y no la trabaja, sino que protege.

“El gobierno nacional ha destruido nuestra casa grande, ha destruido totalmente desastrosa, tratando de hacer asentamientos ilegales de comunidades campesinas, de gente que no tiene conocimiento de nuestra identidad cultural, en nuestras tierras, en lugares no permitidos que no debíamos habitarlos, con complicidad de INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA Santa Cruz) y ABT (Autoridad de Bosques y Tierras)” denunció el representante indígena en una entrevista en el programa El Mañanero.

Entre lágrimas pidió ayuda, denunció que todo lo que se está haciendo es en vano y llamó a que detengan el show político; alertó que el fuego está consumiendo nuestra tierra. “Ayúdenos por favor instituciones, en esta gran cruzada, que se declare como algo de todos los bolivianos”. “Les aseguro que si fuera en el altiplano ya se hubiera hecho la declaración de desastre nacional”, advirtió y dijo que las condiciones de los bomberos y brigadistas, no son las idóneas para poder combatir las llamas», denunció.

Fuente: https://www.reduno.com.bo

