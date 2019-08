Maricruz Ribera se habría negado a declarar respecto a la relación entre “Yo soy mi primer amor” y la Alcaldía de La Paz

Maricruz Ribera, esposa del alcalde de La Paz, Luis Revilla, se habría negado a aclarar la relación denunciada entre la Dirección de Coordinación de Política de Igualdad, dependiente del despacho municipal, y el programa privado “Yo soy mi primer amor”, que ella maneja, en su comparecencia ante el Ministerio Público.

“Cursa en el cuaderno de investigaciones una fotocopia simple de aprobación de modelo, colores y material de la empresa AIR GLOBEL BOL (AGB Bolivia), donde se tiene como cliente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) – Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad en relación a inflables en forma de corazón con la inscripción de ‘Yo soy mi primer amor’ (se le muestra dicha fotocopia) ¿Qué puede manifestar al respecto?”, señala la pregunta formulada por el Ministerio Público a Ribera.

Ante esta interrogante, Ribera respondió: “Sobre fotocopias no me voy a manifestar, necesito que sea el original”, según el documento al que tuvo acceso Cambio.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ribera se presentó a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía el 25 de julio por la denuncia presentada por las diputadas Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito en contra de Revilla por un supuesto uso de bienes municipales y funcionarios municipales para favorecer al programa privado, denominado “Yo soy mi primer amor”.

Por ejemplo, la Fiscalía le mostró a Ribera, respecto a la última pregunta, la orden de aprobación de un inflable, con CITE 0874/16, emitida el 30 de marzo de 2016, que la empresa AGB Bolivia elaboró presuntamente a pedido de la Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad, entidad municipal que está bajo dependencia directa del despacho del alcalde Revilla, según el mencionado medio estatal.

El formulario está referido a la elaboración de un inflable con forma de corazón con dos logotipos del programa “Yo soy mi primer amor”, ubicados en el anverso y reverso del producto, de color rosado, verde agua y lila.

El legajo de documentos presentados por Yañíquez, Silva y Brito también incluye otras órdenes de aprobación de modelo, colores y material de inflables, cuyo contratante es el GAMLP – Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad.

Otro de los documentos tiene el CITE 0874/16 de fecha 1 de abril de 2019 y se refiere a la elaboración de tres inflables tipo corazón, cada uno en colores lila, verde agua y rosado. El encargado de subalmacén de la mencionada repartición edil, Marcos Peralta Gutiérrez, firma este documento.

En su declaración ante la Fiscalía, Ribera tampoco respondió a otras preguntas. Por ejemplo, los investigadores le cuestionaron: “dentro de la denuncia iniciada por las sras. Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito se tiene que presumiblemente funcionarios municipales habrían percibido dinero y realizado viajes con el programa ‘Yo soy mi primer amor’, ¿qué puede manifestar al respecto?”.

“El programa trabaja solo con el voluntariado, ignoro lo que hagan en sus actividades privadas”, señaló Ribera, pese a que antes admitió que seis funcionarios municipales eran parte del programa privado que dirige.

Inquirida sobre la relación de su proyecto con las organizaciones no gubernamentales Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) Ribera señaló: “Tengo entendido que es una fundación y en algún momento me ayudó a conseguir recursos para financiar la actividad de ‘Yo soy mi primer amor’, no recuerdo desde qué fecha”.

Respecto a Fundaco, que según la denuncia es la institución que financia el programa de Ribera, ella señaló que: “actualmente no tiene (relación con esa entidad) y en su momento (no recuerdo la fecha exacta) nos ayudó a conseguir recursos de empresas privadas”.

De acuerdo con la denuncia de las tres diputadas, “Yo soy mi primer amor” habría contado con el apoyo de funcionarios municipales, los cuales fueron eximidos de marcar tarjeta para viajar a otras regiones a fin de ejecutar las labores de ese programa privado.

Además, estos empleados habrían usado recursos municipales para favorecer a este proyecto.

Ribera dijo que su programa no cuenta con documentos ni una sede oficial. “Es un voluntariado por lo cual no existe documentación como tal”, dijo en otra de sus respuestas. Además, apuntó: “no tenemos oficinas, nos reunimos en casas”.

Oxígeno / La Paz (Con información de Cambio)