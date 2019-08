Miami y La Paz: dos aviones de estatal BoA tuvieron problemas en menos de 24 horas, suman 9 incidentes en dos meses

Un avión de la estatal boliviana BoA. Foto referencial (Internet)

Dos aviones de la empresa estatal BoA tuvieron problemas en menos de 24 horas, período en el que uno de ellos enfrentó problemas en el tren de aterrizaje en La Paz y otro presentó problemas eléctricos cuando carreteaba en el aeropuerto de Miami, EEUU.

Este sábado en La Paz, alrededor de las 7:30, un avión Boeing 737-300, con 91 pasajeros a bordo, tuvo problemas en el tren de aterrizaje en el momento de aterrizar, lo que ocasionó que se produjeran daños internos en el aparato, como la caída de partes del cielo falso.

El incidente también ocasionó pánico entre algunos pasajeros debido al fuerte golpe en el momento de aterrizar y la caída de los objetos desde el techo interior del aparato. El vuelo realizaba el trayecto Cochabamba-La Paz.

Ello ocasionó que la pista del aeropuerto de El Alto quedara inhabilitada durante tres horas.

Unas horas antes, alrededor de las 23:00 horas del viernes, otro avión Boeing 737 de BoA con más de cien pasajeros a bordo tuvo dos cortes eléctricos cuando carreteaba en el aeropuerto de Miami antes de iniciar su vuelo hacia Santa Cruz y La Paz. El avión quedó dos veces a oscuras y detenido en la plataforma, contaron a Brújula Digital pasajeros que estaban en el avión.

En menos de dos meses, entre junio y el 3 de agosto, al menos nueve vuelos de la empresa aérea han sufrido algún percance técnico.

El avión que debía partir de Miami a las 23:00, un Boeing 737, tuvo una demora de una hora y 45 minutos debido a los dos cortes eléctricos.

“Estábamos empezando a carretear, ya en la operación de despegue, y se escuchó un fuerte ruido y el avión quedó a oscuras y se detuvo. El piloto avisó del problema eléctrico y que un equipo resolvería el problema. Casi una hora después empezó a moverse otra vez y nuevamente se cortó la luz, quedamos a oscuras y sin aire acondicionado, en el calor de Miami”, expresó Jennifer M. a Brújula Digital.

Una pasajera, presa del pánico, pidió salir del aparato en Miami y no realizar el viaje hasta Santa Cruz. Una vez que el avión despegó, el vuelo no tuvo inconvenientes. Pero una vez en Santa Cruz, no pudo seguir a La Paz como estaba previsto, a las 07:50 de la mañana, debido a que el otro avión de BoA había tenido el problema con su tren de aterrizaje.

Brújula Digital

