Ministra Montaño denuncia ‘autoatentado’ en marcha de mandiles blancos en La Paz

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, denunció este miércoles un «autoatentado» en la marcha de médicos que tuvo lugar en la ciudad de La Paz y que en Santa Cruz una funcionaria de salud se hizo pasar como paciente que apoyaba la movilización.

«El gas salió de los propios manifestantes que pasaban por el Ministerio de Salud, no de parte de la Policía. Nosotros esperamos que esas actitudes no se vuelvan a repetir porque hacen quedar mal al gremio, no es correcto que se actúe con ese nivel de agresividad cuando no había por parte de la Policía, que solo estaba resguardando la puerta del Ministerio», dijo Montaño durante una conferencia de prensa.

Médicos y estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) participaron este miércoles de la marcha de «mandiles blanco», como parte de la huelga indefinida que llevan adelante los galenos desde el pasado 19 de agosto en demanda de atención a un pliego con temas como la incorporación de los médicos a la Ley General del Trabajo e institucionalización de cargos

La Ministra recurrió a videos para denunciar la agresividad con la que actuaron galenos y estudiantes, y exponer el momento en el que supuestamente un manifestante lanza un gas lacrimógeno hacia los movilizados que estaban concentrados cerca a las instalaciones del Ministerio.

«Esto demuestra cómo se ha actuado, y lastimosamente cómo en ciertas ocasiones se usa de mala manera la información. Lamentamos mucho esa situación y esperamos que no se vuelva a repetir», señaló.

Asimismo, Montaño denunció que una funcionaria del Hospital Japonés de Santa Cruz se hizo pasar como paciente, en una protesta a favor del paro en la capital cruceña.

La Ministra volvió a llamar a los médicos a restablecer el diálogo para resolver los asuntos que demandan. (28/08/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz