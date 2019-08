Ministro Navarro: Caída del estaño nos afecta drásticamente

La actual baja cotización internacional del estaño de $us 7,63 afecta fuertemente a la minería nacional, indica el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, en esta entrevista con La Razón, para realizar una evaluación semestral del sector. Una constante caída del precio de este mineral deriva en problemas para las empresas estatales, privadas y cooperativas que lo producen, como ocurrió a finales de 2015 e inicios de 2016.

— ¿Cuál es la situación de la cotización del estaño?

— Está por debajo de $us 8, hubo un descenso porque hace un mes y medio estaba en $us 9,1 y $us 9,2; este descenso nos está afectando drásticamente.

— ¿Cuál es su balance del sector al primer semestre de 2019?

— Hay un tema internacional que está afectando muy fuerte a los productores, vendedores y exportadores, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que prácticamente tiene efectos fuertes en el costo de tratamiento (que es el costo de la maquila) para los productores y, si bien no ha bajado drásticamente la cotización, está reduciendo sustancialmente la demanda de minerales.

China consume aproximadamente el 54% a 55% de minerales en el ámbito mundial y debido a que se han incrementado las tarifas de importación al mercado norteamericano, fundamentalmente eso se está transfiriendo —en este caso los productos que utilizan minerales— a los hornos de fundición en la maquila y esto es el costo de tratamiento que prácticamente lo pagan los productores, en este caso los mineros cooperativistas, los medianos y grandes de nuestro país. Si bien no ha bajado la cotización, ha elevado considerablemente el costo de tratamiento de la maquila, lo que encarece.

— ¿Hay una elevación en los costos de puerto?

— Los costos de puerto se han elevado aproximadamente un 25% en relación a 2018, lo que prácticamente nos afecta a todo el sector minero porque nosotros usamos puertos chilenos para la exportación de minerales hacia mercados asiáticos, americanos y europeos. Entonces, prácticamente también tiene su efecto e incidencia en el costo del tratamiento. Pese a eso no hemos tenido descensos en la producción, pero ha mermado fundamentalmente las utilidades en función de estos elementos y variables en el ámbito internacional.

— ¿Qué minerales resultan afectados por esta situación?

— Esto nos afecta en la gran parte de minerales. Somos productores de complejos y los exportamos como concentrados (plomo, plata, zinc) y el 95% del estaño lo exportamos como lingotes. El estaño va, fundamentalmente, a la industria mundial y los complejos van directamente a los hornos de fundición para que se vuelvan mineral metálico; entonces tiene un tratamiento diferenciado, pero en cuanto a la utilización prácticamente tiene el mismo efecto.

— ¿Cuál es el avance del proyecto del Mutún?

— Se está entregando los informes a detalle o sea la ingeniería a detalle, están en plazos; ya hemos hecho el segundo desembolso económico producto del informe de la supervisión, estamos en plazo. También se ha trasladado una delegación de los directores de la ESM (Empresa Siderúrgica del Mutún) para que hagan la verificación del tipo de plantas que construye Sinosteel en China y el tipo de supervisión que hace; por lo tanto estamos en plazo y cumpliendo los tiempos. Tenemos previsto un informe del presidente de la ESM (Jesús Lara) para que brinde a todo el gabinete del Ministerio de Minería un detalle del avance, los desembolsos y el estado de situación.

— ¿Cuál es el cronograma del proyecto?

— Son 42 meses en total, en el mes 30 es donde tiene que terminarse la construcción, luego hasta el mes 42 la empresa china hará la transferencia del know how (conocimiento) a los profesionales bolivianos que se van a especializar en las plantas siderúrgicas chinas, pero también el proyecto involucra que nos entreguen una estrategia de comercialización.

— ¿Cómo está el tema del juqueo (robo de minerales) en la Empresa Minera Huanuni?

— Hemos logrado controlar, no eliminar, hubo un ascenso muy fuerte hasta 2018, incluso 2017. Hoy no hay ascenso del juqueo, sí hay presencia todavía de jucus. Hemos logrado controlar y disminuir, pero no hemos logrado anularlo, estamos en esa fase de mayor incremento en el control.

— ¿Cuáles son las acciones en el tema de la legalización del mineral robado de Huanuni?

— El jucu nunca vende el mineral de forma directa a la comercializadora, sino que vende a través de terceros y, en algunos casos, hemos identificado dos cooperativas mineras que están acopiando el estaño de Huanuni y, sobre ellas, los directos vendedores, es decir, a través de las cooperativas están legalizando la venta de los minerales. Ahora estamos en la fase de acumulación de pruebas para el inicio de procesos penales a las dos cooperativas identificadas, que son las que acopian la carga y venden el mineral.

— ¿Cuál es la producción y utilidades de Huanuni?

— Todavía no tengo la información actualizada de Huanuni, nos reunimos el segundo lunes de cada mes para el informe completo de las empresas. La subsiguiente semana tendré el reporte de la producción, sobre el ingenio y demás.

