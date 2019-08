La ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo que en el conflicto con los médicos, se dio “vuelta la tortilla”, ya que durante regímenes pasados, los sectores sociales eran quienes “rogaban” para dialogar y ahora es al revés.

“Parece que se hubiera dado la vuelta la tortilla, antes en los anteriores gobiernos, los sectores sociales o los colegios de profesionales eran los que rogaban por diálogo, ahora somos las autoridades las que andamos pidiendo”, aseveró.

Montaño acusó a los médicos de tener una “actitud muy cerrada”, a raíz de la ausencia por parte de los galenos, en la reunión fijada para el jueves.

Sin embargo, “yo lo que quisiera es abrir las puertas para el diálogo, (…) no quiero calificarlo, no quiero anunciar ninguna otra medida que no sea convocar al diálogo”, dijo la Ministra cuando un periodista la cuestiono sobre si habría algún tipo de descuento a los médicos.

El Colegio Médico, tiene previsto entrar en paro indefinido a partir de este lunes, ya que la petición de los cinco puntos expuestos a la Ministra no fueron ejecutados.

Dentro de las cinco peticiones están: la inclusión en la Ley General del Trabajo, abrogación de la Ley 1189 sobre la inversión en la Caja Nacional de Salud y la destitución de su gerente, la institucionalización de los cargos, el declarar al Sistema Nacional de Salud como sector estratégico y que los profesionales participen del desarrollo de la Ley del Cáncer.

En cuanto a la Ley del Cáncer, la Ministra aseguró que se tuvo la participación de los médicos en la elaboración del proyecto normativo; dicha Ley fue aprobada ayer por la noche en la Cámara de Diputados.

Fuente: Página Siete